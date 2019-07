Tamari’i Pane Ora rend hommage Morohi Vahine

PAPEETE, le 5 juillet 2019 - Issu de l’église Pain de Vie, de Papara, Tamari’i Pane Ora a décidé de faire l’éloge de leur défunte pasteur, Morohi Vahine, décédée l’an dernier. "Une femme qui aimait la vie et qui a aidé de nombreuses personnes". Un moyen également pour ses enfants de faire le deuil.



La troupe est menée par Tiarenui Conroy, la fille de Morohi Vahine. Pour leur première participation au Heiva i Tahiti, Tamari’i Pane Ora rendra hommage à Morohi Vahine, ancienne pasteur à l’église Pain de Vie, de Papara, décédée l’an dernier. "L’idée est de présenter son côté spirituel et sa vie de tous les jours. Elle est un pilier dans le milieu des hīmene" , indique Tiarenui Conroy, chef de groupe.



L’ensemble des chanteurs qui composent ce pupu Hīmene connaissaient très bien Morohi Vahine. "Elle a rendu service à beaucoup de gens dans ce groupe" , précise Tiarenui.



Parler de Morohi Vahine permettra également à ses enfants de faire le deuil et ainsi "de la laisser partir" . "Je ne suis pas ma maman, mais j’ai gardé les valeurs chrétiennes, sociales et spirituelles qu’elle m’a laissées. Je veux les transmettre aux personnes autour de moi."



La troupe est composée de 70 chanteurs. Les femmes porteront du "rouge, du orange et du blanc. Chaque ligne de femme se distingue par la dentelle. La première ligne sera en dentelle orange, qui représentera le ‘ape orange. La deuxième ligne, c’est une dentelle blanche et la troisième, une dentelle rouge. Les hommes, eux, porteront une chemise blanche avec des petits bouts de tissus et un pantalon noir. Tous les chanteurs seront coiffés d’une couronne verte, parce que c’est la couleur du Heiva. Le Heiva reste une fête, malgré la nostalgie de notre thème".



"Nous avons voulu gardé l’état d’esprit de Morohi Vahine, qui est en nous aujourd’hui. Le jury nous a dit qu’ils ont 'ressenti cette âme dans notre manière de chanter'" , détaille Tiarenui Conroy. "On veut montrer combien on l’appréciait en tant que personne et que guide spirituel."