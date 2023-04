Taïwan espère que la France s'engagera davantage à ses côtés, selon son représentant en France

Paris, France | AFP | mercredi 11/04/2023 - "Taïwan a besoin de la France", a affirmé mercredi le représentant de Taipei en France, soulignant que chaque pays avait "un rôle à jouer" pour éviter une guerre avec la Chine.



"La France compte dans la région, c'est un pays de la région indo-pacifique", a souligné sur Radio classique Chihchung Wu, qui réagissait à des propos controversés du président français.



Sur le chemin du retour de sa visite d'Etat en Chine, Emmanuel Macron a déclaré à des journalistes de Politico et du quotidien économique Les Echos que l'Europe ne devrait pas automatiquement s'aligner sur les Etats-Unis ou sur la Chine en cas de conflit à propos de Taïwan.



Ces commentaires ont irrité nombre d'analystes et de responsables politiques des deux côtés de l'Atlantique, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis où l'ancien président Donald Trump a été particulièrement critique.



"Toutes ces réactions montrent combien la voix de la France compte pour la stabilité et la paix dans la région", a estimé le représentant de Taipei. Et, a-t-il ajouté, "nous espérons que la France puisse jouer un rôle encore plus positif et s'engager davantage".



Il a souligné qu'il ne s'agissait pas nécessairement de participer activement sur le plan militaire: "nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas là à espérer que la France envoie l'armée à Taïwan, que la France va mourir pour Taïwan".



Mais il a noté qu'il y avait "plusieurs façons" de manifester son soutien.



Et de citer l'exemple de la guerre en Ukraine: la France envoie des canons Caesar quand Taiwan a cessé d'exporter ses semi-conducteurs à la Russie.



"L'une des causes de la guerre en Ukraine, c'est que personne ne croyait à la guerre", a-t-il également opiné. "A Taïwan, tout le monde croit à la guerre donc il n'y aura pas la guerre", a-t-il également estimé.



Il a enfin souligné que ce n'est pas parce que Emmanuel Macron n'a pas publiquement déclaré avoir discuté de certains sujets sensibles, dont Taïwan, qu'il ne les a pas abordés avec son homologue chinois Xi Jinping.



"C'est la réalité des relations internationales", a-t-il dit. "Il y a des choses dont on peut parler mais qu'on ne peut pas montrer".



Enfin, il a rappelé l'enjeu pour Taïwan qui est désormais face à un "axe" de pays autoritaires: "on est en première ligne pour défendre la démocratie".



"Au fond, la Chine a peur de la liberté et la démocratie qui fonctionne très bien. Et c'est pour cette raison que la Chine veut détruire notre liberté et notre démocratie", a-t-il également déclaré.