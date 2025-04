Tahiti le 8 avril 2025. Changement de tête à la CCISM après le départ de Heiarii Durand.





Taina Denis, nouvelle directrice générale de la CCISM, prend ses fonctions ce mardi 8 avril, suite à l’annonce du départ de Heiarii Durand, qui reprend ses projets professionnels laissés en suspens. Elle poursuivra la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par Kelly Asin-Moux, président de la CCISM de Polynésie française, et les 36 chefs d'entreprise élus de la chambre.



Elle aura notamment pour mission de renforcer l'accompagnement des entreprises dans leurs transitions et leur développement à l'international, d'optimiser le patrimoine de la chambre, d'étendre la gestion des infrastructures essentielles au dynamisme du territoire, et de consolider le rôle de la CCISM en tant que facilitateur des démarches entre les professionnels et les services administratifs.



Ces actions passeront par une optimisation des procédures et des processus organisationnels pour renforcer l'efficacité opérationnelle de la chambre. "Après une année de mise en place, durant laquelle Heiarii a joué un rôle essentiel dans le développement et la gestion de plusieurs projets clés, je suis convaincu que l'expertise et les compétences de Taina seront déterminantes pour assurer la continuité. Sa capacité à gérer des enjeux juridiques complexes et à superviser des processus réglementaires stratégiques constitue un atout majeur pour la direction de la CCISM, où ces compétences sont primordiales pour garantir la stabilité et le développement de notre institution", indique le président de la CCISM de Polynésie française.