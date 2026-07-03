

Taiarapu-Ouest saisit la balle au bond

Tahiti, le 20 juillet 2026 – Développer la pratique du ping-pong au-delà de la zone urbaine, c’est l’objectif de la Fédération tahitienne de tennis de table, en partenariat avec le comité jeunesse et sports de Taiarapu-Ouest et la commune. Treize tables adaptées à la pratique en extérieur sont mises à disposition pour être réparties dans les quartiers de Toahotu, Vairao et Teahupo’o, avec un grand tournoi sous forme de festival prévu en décembre.





À vos raquettes ! Avec près de 500 licenciés en 2025 en Polynésie, le ping-pong est un sport peu médiatisé. C’est pourtant une discipline phare des Jeux du Pacifique, l’une des trois accessibles aux para-athlètes. “On sait ramener des médailles d’or”, rappelle avec une pointe d’humour le président de la Fédération tahitienne de tennis de table, Gérald Huioutu. “C’est un sport très complet physiquement et mentalement. En même temps, c’est accessible à tous les âges”, poursuit-il au sujet des atouts de la pratique.



Samedi, le tennis de table était à l’honneur à la salle omnisports de Toahotu : des jeunes du centre de performance polynésien ont assuré des démonstrations et participé à des matchs avec des jeunes des quartiers. L’occasion d’inaugurer les 13 tables mises à disposition par la fédération dans le cadre d’une convention avec le comité jeunesse et sports de Taiarapu-Ouest, en partenariat avec la commune. “Tous les clubs sont dans la zone urbaine et il y a moins d’activités sportives à la Presqu’île, donc ça nous semblait logique d’aller vers le sud de Tahiti. En contrepartie, l’objectif, c’est que ça prenne dans les quartiers, voire que ça permettre la création d’un club”, souligne Gérald Huioutu dans une optique de promotion et de développement du tennis de table. Il s’agit de tables “outdoor” adaptées à la pratique en extérieur par souci d’accessibilité. Des raquettes et des balles ont également été attribuées pour démarrer, “mais les pratiquants réguliers devront avoir leurs propres raquettes, car ça reste un sport individuel”.



​“S’ouvrir à d’autres disciplines”

Le maire de Taiarapu-Ouest soutient cet élan en faveur de la diversité sportive. “Cette aide de la fédération va pouvoir bénéficier aux jeunes. Comme on l’a dit pendant notre campagne, on veut qu’un maximum de jeunes fassent du sport. Pour ça, il faut qu’ils aient le choix entre plusieurs disciplines. Samedi, nous avons mis l’accent sur le basket et le tennis de table, qui sont des sports qui ne se jouent pas chez nous. Il n’y a pas encore de clubs, mais c’est l’objectif !”, indique Faana Taputu. Il en va de même pour le président du comité jeunesse et sports de la commune, Temauarii Maruhi : “C’est un projet de longue date qui démarre. Pour les référents de quartier, c’est une première et la plupart sont contents que ces équipements puissent bénéficier aux jeunes. C’est important de s’ouvrir à d’autres disciplines que le volley ou le futsal pour que chacun puisse y trouver son compte, découvrir autre chose et lutter contre l’oisiveté.”



Les tables devraient prendre place dans les différents quartiers de Toahotu, Vairao et Teahupo’o dès cette semaine. Le prochain rendez-vous est fixé en décembre avec un grand tournoi sous forme de festival à Taiarapu-Ouest en misant sur quatre à cinq mois de pratique pour permettre aux pongistes amateurs et passionnés de rivaliser avec d’autres quartiers, voire d’autres communes comme Pirae, également bénéficiaire de tables.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 20 Juillet 2026 à 16:34 | Lu 273 fois



