

Taiarapu-Est : “Le renouveau est en marche !”

Tahiti, le 27 mars 2026 - Arrivé largement en tête des élections municipales, Willy Chung Sao a été officiellement investi maire de Taiarapu-Est, ce vendredi matin. Neuf adjoints ont été nommés, dont Mario Sie au poste de premier adjoint, ainsi que les quatre maires délégués de Tautira, Pueu, Afaahiti-Taravao et Faaone. Dans son discours, le nouveau tāvana de la commune a appelé à former un conseil “uni, ouvert et tourné vers le travail”.





“Aujourd’hui est un jour important pour notre commune et pour moi. C’est avec une profonde émotion et un immense sentiment de responsabilité que je prends devant vous mes fonctions de maire de Taiarapu-Est.” Ce sont les premiers mots du discours prononcé par Willy Chung Sao, élu maire ce vendredi matin à la quasi-unanimité (31 voix sur 32 élus présents) lors de l’installation du conseil municipal à la mairie de Afaahiti-Taravao, en présence de nombreux administrés et soutiens. Plusieurs représentants politiques avaient fait le déplacement, dont le maire de Mahina, Damas Teuira, le maire de Teva i Uta et président de Terehēamanu, Tearii Alpha, et la députée Nicole Sanquer.



Tāvana Willy Chung Sao

Le maire sortant, Anthony Jamet, qui “accepte les résultats”, a remis l’écharpe de maire à son successeur. Investi, le nouveau tāvana de Taiarapu-Est a appelé à l’union. “Une nouvelle page de l’histoire de Taiarapu-Est s’ouvre. Ensemble, nous formons un nouveau conseil municipal de 33 élus. Ce conseil, je le souhaite uni, ouvert et tourné vers le travail. Chacun ici, de la majorité comme de l’opposition, a été choisi par les électeurs pour représenter une part de la population. C’est donc notre devoir collectif de passer les querelles de campagne et d’avancer sur un seul but : servir l’intérêt général de notre population. Je tends la main à tous les élus, sans exception”, a déclaré Willy Chung Sao, souhaitant travailler dans ce même esprit avec l’ensemble des agents communaux.



“Entrepreneur, et avant tout un homme de terrain”, il fonde ce mandat sur “la gestion, la rigueur et la recherche de l’efficacité” avec trois piliers de gouvernance : la proximité et l’accessibilité, l’autonomie d’agir sur les priorités locales, un financement équitable pour des projets concrets. “Mon ambition est claire, je souhaite que chaque commune associée puisse retrouver sa place, sa fierté et sa vitalité. (...) Le renouveau est en marche !”, promet Willy Chung Sao. Comme annoncé pendant la campagne, l’accent sera mis sur le schéma directeur de l’eau, la tranquillité publique, le soutien aux matahiapo et aux associations, mais aussi à la jeunesse en matière de formation, d’emploi, de sport et de culture.



​Neuf adjoints et quatre maires délégués

L’élection des neuf adjoints au maire et des quatre maires délégués s’est déroulée avec enthousiasme, toujours à la quasi-unanimité, à une ou deux voix près. Benjamin du conseil municipal à 22 ans, Raitini Toheira a été nommé troisième adjoint. “J’ai grandi dans une famille qui a toujours travaillé au service de la commune. J’ai envie de servir à mon tour ! Je soutiens la défusion de Tautira et les projets intergénérationnels”, nous a-t-il confié. Du côté de Faaone, c’est Mā Zinguerlet qui a été élu maire délégué : “Merci à la population qui a cru en nous. Du travail nous attend et je compte sur la collaboration de l’ensemble des élus pour porter à bien nos projets”. À noter qu’un 33e élu, issu de la liste de Willy Chung Sao, rejoindra le conseil municipal dans les prochaines semaines à l’issue de la rectification d’une erreur de répartition des sièges, pour laquelle le haut-commissariat doit saisir le tribunal administratif.



En signe de respect, Willy Chung Sao a tenu à remettre à l’ensemble des conseillers, élus de la minorité inclus, une écharpe. “C’est une très belle matinée dans une bonne ambiance. Les élections sont finies. Merci aux électeurs qui nous ont fait confiance. On va travailler en cohésion avec la nouvelle équipe”, a assuré Béatrice Lucas. La prochaine séance du conseil municipal est déjà programmée pour jeudi.



Les adjoints au maire Mario Sie, Bernadette Wasna, Raitini Toheira, Vanina Amaru, Ronald Faua, Poerava Lefay, Heimoana Lintz, Sylvana Nakeaetou et Venance Tamu.

​Les maires délégués Dominique Andreucci (Afaahiti-Taravao), Arnold Toheira (Tautira), Franck Papaura (Pueu) et Jean-Marc Zinguerlet (Faaone).

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 27 Mars 2026 à 14:21 | Lu 644 fois



