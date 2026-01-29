

Taiarapu-Est : Anthony Jamet repart en campagne

Tahiti, le 13 février 2026 – Le maire sortant de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, a officialisé sa candidature aux élections municipales ce vendredi, lors d’une conférence de presse, entouré de ses colistiers de A ho’e a rohi a no Taiarapu-Est. Aux commandes de la commune depuis 2014, le candidat de 73 ans défend son bilan et brigue une troisième mandature “de l’accomplissement” sur la base de “la maîtrise et l’expérience”.





Le maire sortant de Taiarapu-Est a officialisé sa candidature ce vendredi lors d’une conférence de presse organisée à Afaahiti. Entouré de ses colistiers, il a présenté sa liste A ho’e a rohi a no Taiarapu-Est, dont le nom met en avant “l’union et le travail”. Ancien directeur des secours à Papeete, il est issu d’une famille d’éleveurs et d’agriculteurs. Il est entré au conseil municipal en 1989 sous la mandature de Sylve Perry, dont il a été le premier adjoint de 2001 à 2008. Premier magistrat de la commune depuis 2014, réélu de justesse face à Béatrice Lucas en 2020, il brigue une troisième mandature en tant que tête de liste.



“Toujours là”

“Toujours là” : un pied de nez aux critiques pour le candidat de 73 ans qui a lancé sa campagne il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. La bataille va être rude face aux autres équipes en lice, mais Anthony Jamet défend son bilan : “Malgré ce qui se dit autour de nous, on a travaillé et il y a des résultats”. Le chantier de l’adduction en eau potable, présenté comme “la priorité des priorités”, est passé par une actualisation du schéma directeur et la poursuite des travaux. Entre 2020 et 2025, 1,4 milliard de francs ont été budgétisés en programme d’investissement du plateau de Taravao à Pueu, soit “15 à 20 % du montant global, ce qui est une avancée”, remarque le maire sortant. Deuxième axe central : les projets de rénovation des écoles dans les quatre sections de commune, en commençant par Ohi Teitei avec le lancement des travaux autour de septembre 2026 pour un montant d’un peu plus de 2 milliards de francs. La première tranche de 988 millions sera financée à 95 % par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP). Troisième point : la finalisation de la dépollution des ex-emprises militaires (fort de Taravao, station ionosphérique, centre d’instruction nautique de Tautira), ouvrant la voie au volet de développement économique du Contrat de redynamisation des sites de Défense (CRSD). “Et on a défendu le projet de réfection des routes intérieures de Taravao auprès du Pays”, ajoute Anthony Jamet, en tant que maire de Taiarapu-Est et premier vice-président de la communauté de communes Terehēamanu.



Anthony Jamet souhaite “assurer la continuité des projets” pour laquelle il met en avant “la maîtrise et l’expérience” des procédures. “Nous entrons dans l’ère de l’accomplissement”, soutient-il. Le maire-candidat évoque également de nouveaux projets dans les domaines du secteur primaire, de la culture, du social, de la jeunesse, de la gestion des déchets verts ou encore de la sécurité, qui seront développés dans la profession de foi, communiquée prochainement. Il a déjà annoncé sa “vigilance” sur les effets du projet de décentralisation porté par le gouvernement d’un point de vue démographique, estimant la hausse entre 4.000 et 6.000 habitants supplémentaires à la Presqu’île. Des adaptations devront suivre dans différents secteurs, dont la santé avec un projet d’hôpital “public-privé” qui devrait notamment réintégrer une maternité “pour faire naître nos enfants ici”.



​Faaone, Afaahiti-Taravao, Pueu, Tautira

S’il n’a pas souhaité “rentrer dans le débat” sur l’autonomie des communes associées lancé par son adversaire Willy Chung Sao, il indique néanmoins ne pas être opposé au retour des équipements (engins lourds) dans chaque section pour réagir plus rapidement en cas d’urgence, “mais il faut assurer une bonne organisation”.



Également tête de liste dans la section de Afaahiti-Taravao, Anthony Jamet s’est entouré d’anciens et de nouveaux. À Pueu, il s’agit de Nélia Tihoni, 49 ans, ex-conseillère municipale de 2014 à 2020 issue d’une liste adverse. Tautira est mené par Tehei Pifao, 74 ans, policier municipal à la retraite et agriculteur dont c’est la première campagne. Et enfin à Faaone, l’actuel huitième adjoint Pierrot Metua, 71 ans, ex-fonctionnaire d’État engagé dans le domaine de la culture, reste fidèle à Anthony Jamet. Parmi les 33 colistiers, on retrouve également l’actuelle première adjointe Titaua Vivish, ainsi qu’Antoine Ganivet, ex-premier adjoint sous la précédente mandature marquée par des différends entre blâme et éviction. “Ce sont des positions personnelles. Il faut se rassembler sur l’essentiel : le développement de notre commune”, a commenté Antoine Ganivet au sujet de ces retrouvailles.



Autonomiste, le maire sortant de Taiarapu-Est court toutefois sans étiquette politique : “C’est une élection de proximité. Les gens réagissent plus sur le cœur que sur la couleur, donc dès le départ, il a été décidé de baisser les drapeaux”. Les rencontres sur le terrain ont commencé pour A ho’e a rohi a no Taiarapu-Est, tandis que quatre grandes réunions publiques sont programmées au mois de mars, une dans chaque section.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 13 Février 2026 à 15:14 | Lu 712 fois



