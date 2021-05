Tahuhu Maraeura, élu maire de Rangiroa







Rangiroa, le 30 avril 2021- Vendredi matin, le conseil municipal de l'île a procédé à l'élection de son nouveau maire suite à l'inéligibilité de Teina Maraeura. Sans réelle surprise, c'est son fils, Tahuhu qui prend le poste avec 16 voix contre 11 à son opposant, Félix Tetua.







Dès 7H30, les élus se sont réunis ce vendredi 30 avril en conseil municipal afin d'élire leur nouveau maire et ses adjoints. Cette élection faisait suite à la condamnation de Teina Maraeura (ancien maire et représentant actuel Tapura à l’Assemblée) par le tribunal correctionnel le 14 avril, dans l'affaire du FDA pour favoritisme et détournement de fonds publics.



Teina Maraeura avait annoncé à la presse locale lors de sa condamnation au palais de justice qu’il avait choisi son successeur sans avancer de nom. Depuis quelques jours, celui de Tahuhu Maraeura était pressenti pour reprendre les rênes de la commune qu'il a obtenus avec 16 voix contre 11 à Félix Tetua. Un résultat plus serré que celui obtenu par Teina Maraeura lors des dernières élections contre ce même adversaire avec 22 voix contre 5.







Pour le nouveau maire ce résultat ne pose pas de problème et déclare : "Nous allons travailler ensemble. Les 27 élus que nous sommes ferons de notre mieux pour offrir à notre population ce dont elle a besoin. Beaucoup de projets sont déjà en cours tels que les constructions d'abris ou la reconstruction du quai de Avatoru. Aujourd’hui je reprend le flambeau et je vais poursuivre au mieux ce qu'il a fait pour sa commune".



Huit adjoints ont dû également être élus. A commencer par Martine Tetua qui succède a Tahuhu Maraeura en tant que 1er maire adjoint : "Je remercie le groupe qui a mis sa confiance sur cette liste. Ce sera pour nous une nouvelle ère et je remercie également l’ancienne équipe avec laquelle nous avons beaucoup travaillé. Maintenant il faudra qu'on aille au-delà de ce qu’elle a fait."



La population s'est également déplacée à la mairie afin de féliciter son nouveau maire, le soutenir dans les projets, mais aussi pour remercier le maire sortant pour tout ce qu’il a apporté à sa commune durant ses 30 années de règne. Comme l’explique William Petis : "Tout d’abord il faudra remercier Teina Maraeura pour ses 30 années à la commune et les projet réalisés."







Teina Maraeura qui va devoir partir en métropole pour raisons de santé, ne pensait pas avoir à céder sa place dans ces conditions mais a déclaré avoir tout mis en œuvre pour remettre la commune à la nouvelle équipe dans de bonnes conditions et de l'y avoir préparée.