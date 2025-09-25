

Tahiti veut conserver la Moloka’i Hoe

Tahiti, le 9 octobre 2025 - La mythique course hawaiienne de la Moloka’i Hoe prendra le départ dimanche. Une compétition qui a fait son retour l’année dernière après quatre ans d’absence, pour le plus grand bonheur des passionnés de va’a. Il s’agit d’une aventure hors du temps à travers le canal Ka’iwi, qui relie l’île de Moloka’i à celle d’O’ahu, pour perpétuer la tradition culturelle du va’a hawaiien, mais aussi un défi qui unit les plus grandes nations de ce sport. Tahiti fait partie des favoris et, cette année, six équipes représenteront fièrement le Fenua. Shell Va’a, tenant du titre et du record de la traversée, fait figure de favori, même si les autres formations n’ont pas dit leur dernier mot.



Dans un sport où les traditions font partie intégrante des valeurs véhiculées, le retour de la Moloka’i Hoe l’année dernière avait ravi tous les rameurs et rameuses du monde entier. “La Moloka’i Hoe représente le summum de notre sport, attirant les rameurs de tout le Pacifique et au-delà pour se tester dans l’un des défis les plus exigeants”, expliquait Ikaika Rogerson, trésorière du club de l’OHCRA (O’ahu Hawaiian Canoe Racing Association), organisateur de la course.



Cette course historique, ancrée dans la culture hawaiienne, n’avait pas pu se dérouler durant quatre années à cause de l’épidémie de Covid, mais aussi du terrible incendie qui avait ravagé les villes de Lahaina et de Kula, à l’ouest de l’île de Maui, détruisant de nombreuses maisons et faisant de nombreuses victimes.



Un événement tragique qui a d’autant plus encouragé le retour de la Moloka’i, symbole du rassemblement des îles de l’archipel et de leurs populations.



Un défi contre les éléments



Les meilleures équipes du monde viennent y défier les courants puissants du canal Ka’iwi, symbole de la difficulté et de la bravoure des anciens navigateurs. “Chaque équipage qui affronte le canal Ka’iwi perpétue une riche tradition d’excellence et de fierté culturelle hawaiienne qui définit les courses de va’a.”



Sur 66 km, en plein océan, viennent s’ajouter une forte houle, des vents violents et de grosses vagues qui rendent le parcours difficile pour des rameurs exposés aux éléments. Les 111 équipes inscrites, toutes catégories confondues (Open, Juniors, Vétérans 40, 50, 55, 60 et 65), sont prêtes à affronter la mer.



Et nos ‘aito, au milieu de toutes ces nations (Brésil, États-Unis, Chine, Australie et Nouvelle-Zélande), sont bien déterminés à conserver leur hégémonie. Depuis plusieurs années, notre Fenua rafle les titres et c’est Shell Va’a qui en est le tenant actuel.



Vainqueur des trois dernières éditions, l’équipe au coquillage détient également le record de la traversée. Une domination que David Tepava, entraîneur et vainqueur à plusieurs reprises de la Moloka’i, ne considère pas comme acquise : “On sait que le plus dur n’est pas de gagner, mais de conserver le titre. On s’est bien préparés, on n’a pas de blessés et l’équipage est quasi identique à celui de l’année dernière. La Moloka’i est une course à part : il faut beaucoup de puissance pour gagner, mais le barreur reste l’élément clé de la formation.”



Un poste qu’il connaît bien et sur lequel il garde un œil attentif : “Il faut gérer beaucoup de choses quand tu es le peperu : les conditions de navigation, la direction, le surf… ce n’est pas un poste facile. Les grandes formations sont souvent bien dirigées.” Et ce sera le cas dimanche pour les champions en titre.



Six équipes à l’assaut de la victoire



Outre les formations hawaiiennes qui veulent impérativement reprendre leur bien, la Team OPT, vainqueur de la Hawaiki Nui 2024, veut, elle aussi, briller dans cette course. “On est partis avec toute l’équipe senior, car même si nous n’allons aligner que neuf rameurs, c’était important que tout le monde soit réuni sur cet événement. C’est aussi un moment de cohésion avant la Hawaiki Nui. Nous alignerons notre équipe la plus forte. C’est une course à changements avec six rameurs et trois suppléants, donc il faudra une vraie cohésion si l’on veut l’emporter. Nous n’avons plus participé depuis 2019, où nous avions fini deuxièmes. On est attendus par les autres équipes. C’est un très beau challenge pour nous, on fera tout pour être à la hauteur”, déclarait Moana Wong, président d’OPT Va’a.



Quatre autres équipages polynésiens seront présents sur l’événement. En Open, la formation de Bora Bora, Popora Te Hoe Mamu, quatrième l’année dernière, est emmenée cette année par son nouveau peperu, Iorama Teahu, ancien barreur shellien et vainqueur de la Super Tāho’e 2025, qui connaît bien les lieux et aura son mot à dire. Les Australes seront aussi présentes avec la team de Rurutu, qui voudra jouer les trouble-fête. En Vétérans, ce sont les formations d’EDT et de To’Atai qui batailleront pour décrocher le titre.



À noter la présence de trois de nos rameurs dans l’équipe d’Hilo : Manutea Owen, Bruce Tuaiva et John Neuffer viennent renforcer leurs cousins hawaiiens – preuve, une fois encore, que le va’a et le sport rassemblent les peuples.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 9 Octobre 2025 à 15:37




