

Tahiti veut confirmer sa suprématie à Singapour

Tahiti, le 10 août 2026 - La sélection tahitienne de va’a et des clubs du Fenua vont participer aux Championnats du monde de vitesse 2026 qui auront lieu à Singapour du 17 au 31 août. Nettement dominateur lors de la précédente édition à Hilo (Hawaii) en 2024, le va’a tahitien veut confirmer son hégémonie sur la discipline à l’échelle mondiale.



La Fédération tahitienne de va’a (FTV) prépare les Championnats du monde de vitesse 2026 depuis déjà de longs mois. La phase de sélectives s’est déroulée en février. Les séances d’entraînement ont, elles, démarré en avril et ont été régulièrement reconduites jusqu’à samedi sur le plan d’eau de la baie de Taaone.



Rarement voire jamais par le passé, la préparation des rameurs tahitiens aura été aussi dense avant l’échéance d’un rendez-vous international. Les 83 rameurs de la sélection tahitienne mais aussi les 91 représentants de clubs qui ont suivi la même préparation et qui s’envoleront vers l’Asie en deux groupes mercredi et vendredi vont aborder les Championnats du monde de vitesse au top de leur forme, ce qui s’est confirmé samedi lors de la dernière séance d’entraînement en mode championnats du monde avec les couloirs balisés dans la baie de Taaone et des séries de course au rythme intense.



Tahiti bien armé dans toutes catégories



Les Championnats du monde de vitesse se dérouleront comme de coutume en deux phases avec une première partie consacrée aux compétitions des nations, puis celles réservées aux clubs. Les représentants tahitiens auront trois jours pour se familiariser avec le plan d’eau de Marina Bay et le modèle de va’a Hydra retenu pour l’occasion.



La délégation tahitienne sera bien armée pour briller dans toutes les catégories d’âge d’autant que Tahiti comptera un nombre record de participants en cadets et juniors pour des Mondiaux. Un peu en retrait à Hilo, le va’a féminin tahitien a bien l’intention de revenir sur le devant de la scène comme le souligne Vaimiti Maoni, coach des sélections féminines et rameuse aux Mondiaux : “Aux derniers championnats du monde, les Néo-Zélandaises nous ont battues en V6 et V12 500 mètres et on sera particulièrement motivées pour retrouver notre rang de numéro 1 et dominer la compétition globalement chez les féminines. On sait que ce sera dur mais je pense que l’on est mieux préparées cette année parce qu’on s’entraîne depuis fin avril et depuis deux semaines avec les sélections définitives. Hinatea Bernardino était déjà présente en équipe en 2024 mais cette année, elle va aussi participer en V1 et c’est un gros plus pour la sélection tahitienne féminine et pour de potentiels podiums en seniors. Et je pense que l’on sera aussi à la hauteur en cadettes et juniors filles.”



Quant à la sélection masculine seniors, elle sera bien composée de l’élite du va’a tahitien.

Shell Va’a et le Team OPT ont donné le ton samedi



Grande première en effet pour Tahiti avec la participation de Shell Va’a, un club qui a déjà tout gagné à l’international mais n’avait encore jamais participé à des Championnats du monde de vitesse. Comme le Team OPT part lui aussi avec la quasi-totalité de son six majeur, le titre mondial V6 pourrait bien se jouer entre ‘aito tahitiens. On en a d’ailleurs eu un aperçu samedi lors du 1 500 mètres couru sans retenue par les deux clubs, le Team OPT s’imposant de 69 petits centièmes.



Il y a également eu de l’intensité en V1 500 mètres car si Hinatea Bernardino s’est imposée nettement chez les dames et a confirmé son potentiel, cela a été plus serré chez les messieurs, le Shellien Brice Punuataahitua devançant Hotu Poroi et Charles Teinauri. Et les courses juniors et cadets ont elles aussi été intenses.



Il ne s’agissait certes que d’une session d’entraînement mais ce que l’on a observé samedi quant à l’implication des rameurs avait tout lieu de satisfaire le sélectionneur Philippe Bernardino : “On va essayer de faire aussi bien qu’à Hilo voire mieux, mais on sait que nos adversaires ont aussi bien préparé le rendez-vous de Singapour comme les Néo-Zélandais, les Brésiliens, les Canadiens, les Hawaiiens et d’autres. Donc pas d’excès de confiance malgré notre supériorité à Hilo, mais on a quand même le sentiment que l’on est bien armés pour réaliser encore de grands Championnats du monde. Tous ont beaucoup travaillé à l’entraînement ces derniers mois et nos rameurs devraient être au top de leur forme à Singapour. Et puis la présence du V6 de Shell dans la compétition Élite avec celle du Team OPT augmente encore notre potentiel. Après, il faudra aussi être costaud tactiquement et techniquement mais pas vraiment de doute, on est prêts.”

Faire encore mieux qu’à Hilo



Vainqueure des Championnats du monde de vitesse 2024 au tableau des médailles avec un total de 74 médailles dont 40 en or, la délégation tahitienne peut et veut viser encore mieux à Singapour selon son staff technique. Il est vrai que la sélection jeune est plus étoffée que jamais, la sélection senior réunit le top de ce qui se fait à Tahiti en va’a et il y a un solide potentiel en vétérans. Compte tenu du nombre d’épreuves aux Mondiaux entre compétitions des nations et des clubs, entre hommes et femmes dans les différentes catégories d’âge et sur les distances de 500, 1 000 et 1 500 mètres en V1, V6 et V12, dépasser les 74 podiums et les 40 médailles d’or semble réalisable pour Tahiti, même si la concurrence a dû chercher à combler son retard depuis 2024.



En tout cas, les représentants tahitiens aborderont les Mondiaux dans les meilleures conditions logistiques comme le souligne Rodolphe Apuarii, le président de la Fédération tahitienne de va’a : “On remercie les coaches des clubs qui nous ont fait confiance pour notre programme de préparation pour les Championnats du monde. Nous avons deux groupes, celui des Élites que nous gérons en totalité pour les frais de déplacement et puis nous conseillons les clubs pour qu’ils gèrent au mieux leurs frais financiers et leur logistique. Nous avons fait un repérage en février à Singapour pour voir les conditions d’hébergement et le spot où se dérouleront les courses et je pense que toutes les conditions sont remplies pour que nos rameurs participent aux Mondiaux sereinement. On a aussi étudié le modèle de va’a qui sera utilisé à Singapour et que l’on ne connaît pas vraiment, mais ce sera pareil pour tous les participants. Ça se présente bien globalement pour que le va’a tahitien brille encore aux Championnats du monde.”



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 10 Août 2026 à 17:35 | Lu 444 fois



