

Tahiti qualifié pour la Coupe du monde U20

Tahiti, le 10 septembre 2026 - Tahiti a surpris les Îles Salomon, jusque-là invaincues, pour atteindre la finale du championnat masculin des moins de 19 ans de l'OFC et se qualifier pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans après une victoire 2-1, vendredi, lors de leur demi-finale au stade de Football de Apia, Samoa.





Des buts en seconde période de Bradley Ruiz et Herehei Teaha ont fait la différence pour atteindre la finale et décrocher son billet pour le mondial de la Fifa de l'année prochaine.



Et ce fut non sans mal, alors que Tahiti a résisté à une tempête précoce des îles Salomon dans chaque période. Les Îles Salomon, qui avaient remporté les trois matchs de groupe, ont tiré les premiers avec force et auraient pu ouvrir le score à la neuvième minute, mais Kennedy Shiu a tiré une occasion au-dessus de la barre transversale après que Wilkenson Siosi avait été stoppé à bout portant par le gardien tahitien Tokihi Tahutini.



La réponse de Tahiti a vu une série de corners semer le chaos dans la surface des Îles Salomon, tandis qu'une frappe d'Oguen Teanihi a frôlé la barre transversale. Tahiti aurait dû mener juste après la demi-heure lorsque Kali Lenoir s'est faufilé sans opposition dans la surface pour reprendre de volée un centre au-dessus de la barre d'un but béant.

Tahiti double la mise Les Îles Salomon ont perdu le gardien Jaron Faiga juste avant la mi-temps, le gardien ayant été remplacé par Peter Mautoa, le deuxième joueur des Salomon contraint de quitter le terrain en première mi-temps à la suite du retrait de Carlwin Wane après seulement 19 minutes.



La seconde mi-temps a commencé dans un style très similaire à la première, Shiu des Îles Salomon testant les réactions de Tahutini qui a réalisé un arrêt remarquable à une main sur une frappe puissante depuis l’entrée de la surface.



Alors que la pression montait, Ruiz a empêché les Îles Salomon d'obtenir un but à l'heure de jeu, le défenseur effectuant un dégagement désespéré devant Siosi qui semblait certain de marquer dans le but vide après une course en slalom de Jayroll Patty qui l'a fait contourner un défenseur et le gardien.



Incroyablement, Ruiz a ensuite fait la différence de l'autre côté. Un coup franc indirect sur une passe en retrait récupéré par Mautoa dans le camp des Îles Salomon, le ballon était remis à Ruiz qui frappait derrière un groupe de défenseurs et marquait.



Avec la carotte de la qualification pour la Coupe du Monde devant eux, les joueurs de Tahiti ont finalement accru leur avance à dix minutes de la fin. Keahinui Brown a brûlé son défenseur sur le flanc droit et a gardé son sang-froid pour glisser une passe décisive devant le but afin que Teaha double la mise.



Shiu a réduit l'écart pour les Îles Salomon deux minutes après le début du temps additionnel avec une frappe puissante, mais il était trop tard pour contrarier le sort et déjouer une avance que Tahiti a précieusement conservé.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 10 Septembre 2026 à 18:50 | Lu 234 fois



