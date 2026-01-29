

Tahiti franchit le cap des 50 % d’énergies renouvelables

Tahiti, le 25 février 2026 - Tahiti a franchi le cap symbolique des 50 % d’électricité d’origine renouvelable. Deux nouvelles fermes photovoltaïques vont désormais voir le jour dans le cadre de l’appel à projets “Tranche 2” lancé par le Pays. Dans un communiqué, EDT annonce notamment deux installations portées par Ito Nui, à Papara et Puurai, destinées à consolider cette progression.



À Papara, une centrale de 5 MWc, accompagnée d’un stockage de 7,5 MWh, devrait produire environ 7 GWh par an, soit la consommation d’environ 2 000 foyers. Le projet sera développé en coactivité avec un élevage caprin existant, illustrant “la capacité à concilier production d’énergie renouvelable et maintien des activités agricoles”, souligne EDT.



À Puurai, une installation plus modeste de 1 MWc, couplée à 1,5 MWh de stockage, sera implantée sur le site du siège d’EDT et produira environ 1,5 GWh annuel, contribuant à la stabilité du réseau.



Selon le groupe, ces projets s’inscrivent dans une dynamique ayant déjà permis à Tahiti de franchir le seuil symbolique des 50 % d’électricité d’origine renouvelable. EDT rappelle toutefois que cette progression reste “un équilibre fragile”, dépendant aussi de la maîtrise de la consommation électrique.



Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 25 Février 2026 à 16:10 | Lu 101 fois



