Tahiti franchit le cap des 50 % d’énergies renouvelables

Tahiti, le 25 février 2026 - Tahiti a franchi le cap symbolique des 50 % d’électricité d’origine renouvelable. Deux nouvelles fermes photovoltaïques vont désormais voir le jour dans le cadre de l’appel à projets “Tranche 2” lancé par le Pays. Dans un communiqué, EDT annonce notamment deux installations portées par Ito Nui, à Papara et Puurai, destinées à consolider cette progression.
À Papara, une centrale de 5 MWc, accompagnée d’un stockage de 7,5 MWh, devrait produire environ 7 GWh par an, soit la consommation d’environ 2 000 foyers. Le projet sera développé en coactivité avec un élevage caprin existant, illustrant “la capacité à concilier production d’énergie renouvelable et maintien des activités agricoles”, souligne EDT.
À Puurai, une installation plus modeste de 1 MWc, couplée à 1,5 MWh de stockage, sera implantée sur le site du siège d’EDT et produira environ 1,5 GWh annuel, contribuant à la stabilité du réseau.
Selon le groupe, ces projets s’inscrivent dans une dynamique ayant déjà permis à Tahiti de franchir le seuil symbolique des 50 % d’électricité d’origine renouvelable. EDT rappelle toutefois que cette progression reste “un équilibre fragile”, dépendant aussi de la maîtrise de la consommation électrique.
