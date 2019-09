Tahiti et ses îles fêtent le tourisme

Papeete, le 17 septembre 2019 - A l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, le 27 septembre, Tahiti Tourisme se mobilise à travers les cinq archipels pour célébrer la première ressource du Pays. Tout au long de cette journée, de nombreuses actions seront organisées pour rassembler la population et les professionnels du secteur autour du thème de cette édition : « Tourisme et emploi : un avenir meilleur pour tous».



Première ressource économique du Pays, le tourisme connaît une vraie lune de miel en Polynésie avec la barre symbolique des 200 000 touristes accueillis en 2018 franchie. L'année 2019 est attendue comme un excellent millésime avec une fréquentation touristique oscillant certainement entre 220 000 à 230 000 visiteurs. Actuellement, 3 300 entreprises recensées œuvrent dans ce secteur et pas moins de 11 000 personnes y travaillent directement. Transport aérien, charter nautique, croisière & co, tous les feux sont au vert pour le tourisme.



Alors, forcément, ces très bons chiffres donnent envie de "faire la fête" et de célébrer comme il se doit la Journée mondiale du tourisme, le 27 septembre. Organisée par l'OMT (organisation mondiale du tourisme) dans le monde entier, cette journée vise à sensibiliser les populations à l’importance du tourisme et de ses valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques.