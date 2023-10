Tahiti en demi-finale de la Nations Cup

Tahiti, le 3 octobre 2023 – La sélection tahitienne de futsal s'est imposée ce mardi face à la Nouvelle-Calédonie sur un score de 5-3 et a décroché dans la foulée sa place pour les demi-finales de l'OFC Futsal Nations Cup. Pour rappel, l'événement constitue l'épreuve qualificative pour la Coupe du monde de futsal 2024 qui se tiendra en Ouzbékistan.



C'est avec la manière que l'équipe de Tahiti s'est imposée face à la Nouvelle-Calédonie lors du dernier match du groupe B de la Nations Cup, qui se déroule actuellement en Nouvelle-Zélande. Et pour cause, l'enjeu était de taille : deuxième de son groupe avant le match, la sélection tahitienne devait gagner ce match ou faire un match nul pour se qualifier pour les demi-finales. D'un point de vue stratégique, la victoire présentait une meilleure option afin d'éviter d'affronter les favoris de la compétition, la Nouvelle-Zélande, dès les demi-finales. Objectif atteint donc pour les hommes de Matana Bea.



Une intensité de jeu exemplaire



D'entrée de jeu, la Nouvelle-Calédonie affirmait ses intentions en utilisant son gardien de but à l'offensive. Une stratégie risquée, mais qui a eu le mérite de presser l'équipe tahitienne dans son camp. Mais la sélection tahitienne sait se faire respecter et après deux occasions manquées de Tetuanui Tinomoe, les Cagous ont dû revoir leur plan de jeu. À la 3e minute de jeu, la Calédonie ouvrait le score sur une inspiration de Nicolas Foubert, mais la réponse ne s'est pas fait attendre puisqu’à la 5e minute, Vincent Tinomoe ramenait Tahiti à 1-1. Des 'aito arii en excès de confiance qui malheureusement se sont une nouvelle fois fait surprendre sur un contre, concrétisé par Anicet Jiako (2-1). Remontées, les deux équipes se rentraient dedans et les fautes se multipliaient. Il a fallu attendre la 10e minute de la première période et un Tetuanui Tinomoe des grands jours pour voir Tahiti égaliser. Une prise de pouvoir manifestée de nouveau quelques minutes plus tard par Michel Maihuri, qui obtenait la balle du 3-2 avant la mi-temps.



Tahiti un cran au-dessus



La qualification toute proche, hors de question pour les 'aito de baisser de régime. Et dès l'entame de la seconde période, Vincent Tinomoe se rendait une nouvelle fois décisif en scorant un but libérateur. 4-2 pour Tahiti, il fallait désormais tenir. Les Tahitiens au pressing, la Nouvelle-Calédonie peinait à sortir de son camp. D'autant que les Cagous ne se sont pas rendu service en enchaînant les déchets techniques. Et devant les rares occasions à leur portée, l'équipe mélanésienne se retrouvait à chaque fois devant un portier tahitien intraitable, en la personne de Jacob Roe. Un engagement physique partagé par ses coéquipiers, qui a permis aux 'aito arii de mener 5-2 à quatre minutes de la fin de la rencontre. Dans un excès de confiance, la sélection tahitienne s'est tout de même fait surprendre en encaissant un dernier but du camp adverse, avant de s'imposer définitivement sur le score de 5 à 3. Les demi-finales contre Fidji devraient avoir lieu dès ce mercredi aux alentours de 17 heures, heure de Tahiti.