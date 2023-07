Tahiti bien représenté aux Championnats de France open de natation

Tahiti, le 24 juillet 2023 - La natation tahitienne était présente aux Championnats de France open d’été qui se sont déroulés en grand bassin à Poitiers, du 18 au 23 juillet. Déotille Videau, Heimaruiti Bonnard et Naël Roux ont été compétitifs en obtenant des qualifications pour des finales A et B dans leur catégorie d’âge en juniors.



La 3e édition des Championnats de France open d’été en grand bassin a mis en ébullition la piscine de la Ganterie à Poitiers pendant six jours avec la participation de 770 nageurs. Parmi ceux-ci, une petite délégation tahitienne composée de Déotille Videau (CNP), Heimaruiti Bonnard (OLP), Naël Roux (CNP) et Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation. Teherearii Oopa et Manea Teriierooiterai s’étaient également qualifiés pour l’événement mais n’ont pas pu faire le déplacement. Les trois nageurs du Centre de performance polynésien (CPP) ont finalisé leur préparation à l’Insep de Vincennes, haut lieu du sport français, lors de leur arrivée en France. Puis direction Poitiers, où débutaient les Championnats de France open le 18 juillet. Déotille Videau, Heimaruiti Bonnard et Naël Roux étaient engagés sur plusieurs nages et ont été en lice quotidiennement jusqu’au 23 juillet, terme des championnats. Les objectifs de départ consistaient pour les trois nageurs à améliorer des records personnels, voire battre des temps de référence sur les tablettes tahitiennes, et décrocher de nouvelles qualifications pour les Jeux du Pacifique.

Après Poitiers, la Nouvelle-Zélande Tous trois étant première année dans leur catégorie d’âge en juniors 1-2 pour Déotille Videau et Heimaruiti Bonnard et Juniors 3 et + pour Naël Roux, l’objectif de qualification pour des finales apparaissait difficile mais pas irréalisable. Et ce fut bien le cas (voir détail en encadré), Déotille Videau se qualifiant pour deux finales A et deux finales B, Heimaruiti Bonnard et Naël Roux rentrant aussi dans deux finales B. Tous trois ont également battu des records régionaux dans leur catégorie d’âge, Déotille Videau établissant même un nouveau record de Polynésie sur 400 m quatre nages. Ils ont en outre chacun obtenu une nouvelle qualification pour les Jeux du Pacifique, Déotille Videau sur 100 m dos, Heimaruiti Bonnard sur 200 m nage libre et Naël Roux sur 400 m nage libre. La délégation tahitienne a donc réussi une campagne plutôt globalement réussie à Poitiers.



Les trois nageurs auront peu de temps pour se ressourcer au fenua puisqu’ils prendront la direction de la Nouvelle-Zélande pour participer aux championnats kiwis en petit bassin qui auront lieu du 8 au 12 août à Hastings, sur l’île du nord. Le déplacement s’inscrit dans le cadre de la préparation pour les Jeux du Pacifique, Rohutu Teahui, Keha Desbordes et Teiva Gehin, également qualifiés pour les Jeux, étant aussi du voyage.

Les principales performances Déotille Videau (juniors 1-2)

- Finale A au 100 m dos (7e) et 400 m quatre nages (5e), finale B au 200 m papillon (2e) et 200 m quatre nages (3e)

- Record de Polynésie sur 400 m quatre nages en 5’10’’65

- MPR 14/15 ans au 200 m papillon et 14/15/16/17 ans au 400 m quatre nages



Heimaruiti Bonnard (juniors 1-2)

- Finale B au 100 m NL (6e) et 200 m NL (8e)

- MPR 14 ans au 200 m NL



Naël Roux (juniors 3 et +)

- Finale B au 200 m NL (8e) et 400 m NL (6e)

- MPR 17/18 ans au 200 m NL et 400 m NL



*MPR : records régionaux par catégorie d’âge

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 24 Juillet 2023 à 16:17 | Lu 222 fois