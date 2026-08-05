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Tahiti arrache le nul contre Vanuatu et croit encore en la qualification


Tahiti arrache le nul contre Vanuatu et croit encore en la qualification
Tahiti, le 4 septembre 2026 - Pourtant en infériorité numérique pendant toute la deuxième période, les 'Aito Taure'a ont obtenu le point du nul en fin de rencontre face au Vanuatu (1-1). Les joueurs de Raimana Buluc doivent désormais impérativement s'imposer contre le Fidji s'ils souhaitent garder une chance de se qualifier au Mondial U20. 


Réduite à 10 contre 11 et menée au score, la sélection tahitienne de football est parvenue à égaliser dans les derniers instants du match face à Vanuatu grâce à un but de Nathan Scavazza (1-1).

"Je félicite les garçons qui ont réussi à revenir malgré notre infériorité numérique. On voulait la victoire, mais la qualification est encore possible mathématiquement si on s'impose impérativement contre le Fidji", insiste le sélectionneur Raimana Buluc.

En effet, à la suite de leur lourde défaite inaugurale contre la Nouvelle-Zélande (0-8), les 'Aito Taure'a n'ont plus le choix et devront repartir avec les trois points face à Fidji, lundi prochain, pour finir dans les deux premiers de la poule.
 

Classement

 

Poule A

1er Îles Salomon (6 points)
2e Papouasie Nouvelle-Guinée (3 points)
3e Nouvelle-Calédonie (3 points)
4e Samoa (0 point)


Poule B
 
1er Nouvelle-Zélande (3 points) 1 match en moins
2e Fidji (3 points) 1 match en moins
3e Vanuatu (1 point)
4e Tahiti (1 point)
 

Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 4 Septembre 2026 à 15:10 | Lu 444 fois
           


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