

Tahiti arrache le nul contre Vanuatu et croit encore en la qualification

Tahiti, le 4 septembre 2026 - Pourtant en infériorité numérique pendant toute la deuxième période, les 'Aito Taure'a ont obtenu le point du nul en fin de rencontre face au Vanuatu (1-1). Les joueurs de Raimana Buluc doivent désormais impérativement s'imposer contre le Fidji s'ils souhaitent garder une chance de se qualifier au Mondial U20.





Réduite à 10 contre 11 et menée au score, la sélection tahitienne de football est parvenue à égaliser dans les derniers instants du match face à Vanuatu grâce à un but de Nathan Scavazza (1-1).



"Je félicite les garçons qui ont réussi à revenir malgré notre infériorité numérique. On voulait la victoire, mais la qualification est encore possible mathématiquement si on s'impose impérativement contre le Fidji", insiste le sélectionneur Raimana Buluc.



En effet, à la suite de leur lourde défaite inaugurale contre la Nouvelle-Zélande (0-8), les 'Aito Taure'a n'ont plus le choix et devront repartir avec les trois points face à Fidji, lundi prochain, pour finir dans les deux premiers de la poule. Réduite à 10 contre 11 et menée au score, la sélection tahitienne de football est parvenue à égaliser dans les derniers instants du match face à Vanuatu grâce à un but de Nathan Scavazza (1-1)."Je félicite les garçons qui ont réussi à revenir malgré notre infériorité numérique. On voulait la victoire, mais la qualification est encore possible mathématiquement si on s'impose impérativement contre le Fidji", insiste le sélectionneur Raimana Buluc.En effet, à la suite de leur lourde défaite inaugurale contre la Nouvelle-Zélande (0-8), les 'Aito Taure'a n'ont plus le choix et devront repartir avec les trois points face à Fidji, lundi prochain, pour finir dans les deux premiers de la poule.

Classement Poule A



1er Îles Salomon (6 points)

2e Papouasie Nouvelle-Guinée (3 points)

3e Nouvelle-Calédonie (3 points)

4e Samoa (0 point)



Poule B 1er Nouvelle-Zélande (3 points) 1 match en moins

2e Fidji (3 points) 1 match en moins

3e Vanuatu (1 point)

4e Tahiti (1 point)

Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 4 Septembre 2026 à 15:10 | Lu 444 fois



