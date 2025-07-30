

Tahiti aide à booster le trafic à San Francisco

Tahiti, le 18 août 2025 - Une récente enquête publiée dans le San Francisco Chronicle révèle que si le tourisme et le transport aérien marquent un coup d’arrêt dans l’ensemble des États-Unis, quelques aéroports tirent malgré tout leur épingle du jeu, comme San Francisco, porté par les touristes américains qui partent en Polynésie française.





“Alors que le trafic des aéroports nationaux a légèrement diminué cette année par rapport à l'année dernière, San Francisco va à contre-courant de cette tendance”, selon une analyse du Chronicle.



Le nombre de passagers qui ont posé pied à terre aux États-Unis a baissé de plus de 2% l’année dernière, mais le trafic a San Francisco a augmenté de 6,5% sur la même période, explique le quotidien.



Pour autant, cela ne signifie pas pour autant que la terre qui abrite les Giants est soudainement devenue une terre d’accueil pour les touristes. Au contraire, cela signifie surtout que les Américains, face à un éventail de vols pour les voyageurs d'affaires et de loisirs, avec environ 70% des vols intérieurs et 30 % internationaux, sont plus désireux de s’exporter.



Le nombre de passagers à destination de vols internationaux au départ de San Francisco a augmenté de 3%, dépassant les niveaux d'avant la pandémie, alimenté par une augmentation du nombre de citoyens américains voyageant à l'étranger, plutôt que par celui des citoyens étrangers se rendant aux États-Unis.



Le Chronicle explique même que les arrivées de non-citoyens ont diminué de 1,2% par rapport à l'année dernière, mais les arrivées de citoyens américains via des vols internationaux ont augmenté de 6,8%.



Et devinez de quels pays proviennent les plus fortes progressions ? De Hong Kong et de la Polynésie française, selon les données du Bureau of Transportation Statistics des États-Unis, ainsi que de la Corée du Sud et de la Chine.



Récemment, Tahiti tourisme communiquait aussi sur sa campagne médiatique du premier semestre 2025 aux États-Unis, qui “a permis de renforcer la notoriété et l'engagement de Tahiti Et Ses Îles, dépassant les principales références sur les plateformes vidéo, natives et sociales, avec notamment un taux de réussite de 98,5% sur la télévision connectée et plus de 18 millions d'impressions provenant des publicités Meta.”



Les campagnes “Follow Your Feelings, LGBTQI+ et Dive The Treasures ont également donné de solides résultats, générant collectivement plus de 6,8 millions d'impressions et des mesures efficaces du coût par clic, tout en ciblant des audiences de niche avec une précision contextuelle”, explique Tahiti Tourisme.



L’attrait des USA pour le Fenua semble se confirmer.

