

Tahiti accueille la 3e édition des jeux Tuamotu/Gambier

Tahiti, le 2 février 2026 - Toute cette semaine, Tahiti sera l’épicentre des Jeux scolaires du district des Tuamotu/Gambier. L’occasion, pour tous ces collégiens – dont certains découvriront l’île mère pour la première fois – de vivre une expérience unique. Une belle initiative de la part de l’USSP, l’Union des sports scolaires polynésiens, qui, depuis quatre ans et la création d’un district dans cette zone, permet à de nombreux enfants de se retrouver autour du sport, du partage et de l’échange. Une initiative inspirante qui met à l’honneur ces deux archipels uniques.



Les Jeux scolaires Tuamotu/Gambier ont été lancés il y a trois ans. Après la mise en place d’un district, l’USSP, menée par François Dherbecourt, a souhaité créer un événement permettant aux élèves de ces deux archipels de se rencontrer dans un même lieu. “Quand nous sommes arrivés il y a quatre ans avec mon adjoint, il y avait des districts de l’USSP dans tous les archipels, sauf aux Tuamotu et aux Gambier”, explique-t-il. “C’était surtout une question financière. Nous sommes donc allés chercher des solutions pour permettre à ces élèves de se rencontrer dans le cadre du sport scolaire.”



La première édition s’est déroulée à Rangiroa, la seconde à Makemo, et cette année, c’est Tahiti qui accueille les 48 collégiens inscrits à cette rencontre. “C’est vrai que, cette année, pour de multiples raisons, nous n’avons pas pu organiser l’événement sur l’un des deux archipels. Nous avons donc décidé d’emmener tout le monde à Tahiti. Finalement, c’est une bonne chose, car certains d’entre eux n’y sont jamais venus. En plus, nous avons prévu une journée de découverte culturelle sur Moorea, que beaucoup ne connaissent pas. Ça va être une semaine intense.”



Un programme chargé attend les élèves des collèges de Rangiroa, Makemo et Hao aux Tuamotu, ainsi que ceux de Rikitea aux Gambier. Entre rencontres sportives et visites des infrastructures du sport local, les jeunes auront des étoiles plein les yeux. “La semaine sera rythmée par des rencontres sportives. Ils sont douze par établissement, six garçons et six filles, et nous allons les initier à l’ultimate, au beach-volley, au tennis de table, au swimrun, à l’aviron indoor et au beach soccer. Tout cela se déroulera dans des infrastructures de haut niveau mises à notre disposition par les fédérations. Il y aura aussi la cérémonie de clôture, avant que chacun ne reprenne l’avion samedi et dimanche pour rejoindre son île”, conclut le directeur de l’USSP.



Des critères de sélection bien définis



Une aubaine pour tous ces athlètes en herbe, sélectionnés selon des critères bien définis, comme l’expliquent Benoît Bixel et Julie Bazin, professeurs d’EPS au collège de Rangiroa : “Nous ne pouvons emmener que douze élèves. C’est une chance pour eux de rencontrer les autres collégiens. Nous essayons de les choisir en fonction de leurs résultats scolaires et sportifs, mais aussi de leur comportement. Et cette année, s’ils ne sont jamais venus à Tahiti, c’est un petit plus. Certains ont déjà participé, pour d’autres, c’est une première.”



C’est le cas de Kurani et Richard, deux élèves du collège de Rangiroa : “Nous sommes en sixième et c’est la première fois que nous participons à ces Jeux. On a vraiment envie d’en profiter au maximum, en faisant du sport et surtout en rencontrant les copains des autres collèges. On va découvrir d’autres sports et aussi visiter le centre de football. On est contents.”



Durant toutes les épreuves sportives, les équipes de chaque collège tenteront de performer afin de remporter le fameux trophée remis en jeu chaque année. Depuis deux ans, c’est le collège Saint-Raphaël de Rikitea qui monte sur la première marche du podium.



Mais au-delà du challenge sportif que les élèves sont impatients de relever, cette aventure tahitienne permettra à certains de sortir de leur cadre habituel. “Nous avons deux élèves qui n’avaient jamais pris l’avion. Ils ont été émerveillés, et venir ici représente pour eux une expérience incroyable. Ils se sont bien tenus toute l’année et ont été présents aux activités de l’AS, donc ce voyage est une récompense”, explique François Kapikura, professeur au collège privé Saint-Raphaël à Rikitea.



Les Gambier accueilleront l’an prochain la quatrième édition de ces Jeux. En attendant, les quatre délégations avaient chacune préparé un spectacle représentant leur île pour la cérémonie d’ouverture. Un moment de partage qui a lancé une semaine qui restera à jamais gravée dans la mémoire de ces jeunes sportifs, avec la naissance de belles amitiés en perspective.









