

Tahiti a des ambitions aux Championnats du monde de taekwondo

Tahiti, le 15 octobre 2025 - Cinq taekwondoïstes tahitiens fouleront les tapis des Championnats du monde de la discipline qui auront lieu du 24 au 30 octobre à Wuxi en Chine. L’objectif de chacun est d’aller le plus loin possible dans son tableau, certains pouvant viser au moins les huitièmes de finale.



Le taekwondo tahitien a déjà une bonne expérience des compétitions internationales et en particulier des Championnats du monde où Tahiti est régulièrement présent depuis plusieurs années dans les différentes catégories d’âge, des cadets aux seniors. Le statut de la Polynesia Taekwondo lui permet en effet de représenter le Fenua dans les grandes compétitions internationales et l’entité présidée par Alfred Lai Koun Sing ne s’en prive pas. Elle sera ainsi représentée aux Mondiaux 2025 à Wuxi en Chine par cinq athlètes de son élite : Kawehi Iorss, la féminine du groupe, mais aussi Edo Miyaguchi, Rahiti Iorss, Rainui Mairau et Raihau Mai-Apa. Ils s’envoleront en direction de la Chine lundi prochain.



Le groupe s’est préparé avec l’entraîneur Philippe Pinerd qui a l’expérience du plus haut niveau en ayant été un taekwondoïste de l’élite française et en ayant coaché des sélections nationales lors de trois Jeux olympiques, dont la France à Athènes en 2004. Installé au Mexique, Philippe Pinerd, qui a effectué sa première mission sportive à Tahiti en 2000, revient régulièrement au Fenua depuis quelques mois pour y tenir son rôle d’“Entraîneur Performance” au sein de la Polynesia Taekwondo dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027.

Avec un mental de ‘aito



Le contexte sera évidemment relevé à Wuxi avec 120 pays participants, mais Philippe Pinerd, qui accompagnera la jeune (entre 20 et 25 ans) sélection tahitienne en Chine, considère que ses compétiteurs auront un rôle intéressant à y jouer : “L’élite tahitienne progresse, c’est certain, et je me suis efforcé cette année de créer une bonne cohésion d’équipe avec les sélectionnés car c’est essentiel en compétition internationale. L’équipe est prête pour les Championnats du monde et peut avoir de l’ambition. Kawehi et Rahiti Iorss, qui ont déjà une expérience des Championnats du monde en ayant participé à ceux de Bakou en 2023, peuvent viser un huitième de finale dans leur catégorie, voire mieux. Les trois autres ont du potentiel mais pour raisons diverses, ils ont à un moment coupé avec le taekwondo et sont en processus de reprise pour retrouver leur meilleur niveau et les Championnats du monde leur permettront de faire le point. Mais globalement, je pense que la sélection tahitienne peut tirer son épingle du jeu, d’autant que ce sont des ‘aito avec un esprit guerrier dans le bon sens du terme.”



Wuxi constitue une étape sur la route des Jeux du Pacifique 2027 de Tahiti et permettra de faire un point sur la compétitivité d’une partie de l’élite en vue de l’événement et de juger de l’apport du programme d’optimisation de la performance mis en place depuis un an par Philippe Pinerd, qui en est à son troisième séjour tahitien cette année. Les cinq membres de la sélection tahitienne qui font le déplacement en Chine sont planifiés pour le rendez-vous de 2027 qui mettra en scène 16 représentants tahitiens dans les différentes catégories de poids. La Polynesia Taekwondo et Philippe Pinerd ont deux ans pour affiner la composition de la sélection tahitienne et sa préparation.



La sélection

Femmes

-62 kg : Kawehi Iorss (TMS)

Hommes

-63 kg : Edo Miyaguchi (Tefana)

-74 kg : Rahiti Iorss (TMS)

-80 kg : Rainui Mairau (Nahiti)

+87 kg : Raihau Mai-Apa (Rotui)

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 15 Octobre 2025 à 15:51 | Lu 503 fois



