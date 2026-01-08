

Tahiti United sur le bon chemin

Tahiti, le 25 janvier 2026 - Résumé du match. Pour son deuxième match de Pro League océanienne, Tahiti United a livré une prestation aboutie mais frustrante face au Solomon King FC. Dans des conditions climatiques encore perturbées par les résidus de la tempête tropicale, les Tahitiens ont multiplié les occasions sans parvenir à trouver le chemin des filets (0-0). Une rencontre riche en intensité, marquée par deux buts refusés et de nombreuses situations chaudes.



Battu de justesse lors de son entrée en lice par l’un des favoris de la compétition, Melbourne South FC, Tahiti United espérait débloquer son compteur face aux Salomonais du Solomon King FC, vainqueurs lors de leur premier match contre Hekari, le club papou. Si la tempête tropicale avait quitté la zone, le vent et la pluie rendaient encore le contrôle du ballon délicat, ajoutant une dimension supplémentaire à ce duel engagé.



Dès les premières minutes, les deux équipes affichaient clairement leurs intentions : presser haut, jouer vite et chercher l’ouverture sans attendre. Sur une longue ouverture de Poma Photin, De Grumelle débordait côté droit et centrait dangereusement, mais le gardien salomonais, Mango, intervenait avec autorité. La réponse ne se faisait pas attendre : Hiro, le défenseur des Solomon King se retrouvait seul au point de penalty, mais sa tentative était repoussée par Teamotuaitau, le portier tahitien.



Une première période intense et équilibrée



Les dix premières minutes donnaient le ton d’un match très ouvert. Dans la foulée, le capitaine Teaonui Tehau se présentait seul face au gardien, mais son tir, légèrement dévié par le portier, était sauvé sur la ligne par un défenseur salomonais. Une énorme occasion pour Tahiti United, qui aurait pu faire basculer la rencontre. Le jeu restait très direct, avec des actions qui s’enchaînaient de part et d’autre. Après une longue interruption due à une blessure, Shan récupérait un ballon qui traînait dans la surface. Sa première tentative était repoussée, et Haewegene, en excellente position, voyait à son tour sa frappe détournée par le gardien adverse, impérial sur sa ligne.



Malgré ces opportunités, le score restait vierge à mi-parcours de la première période. Tahiti United semblait pourtant prendre progressivement le dessus. Tehau – encore lui – croyait ouvrir le score, mais son but était refusé pour un hors-jeu de très peu, malgré l’intervention de la VAR. Une décision frustrante pour les hommes de Sam Garcia.



En fin de première mi-temps, les Solomon King parvenaient à mettre davantage le pied sur le ballon. À cinq minutes de la pause, Lofthouse semait le danger, mais une faute de Le’ai sur Teamotuaitau, permettait aux Tahitiens de se dégager. La première période se concluait sur un score nul et vierge, reflet d’un match équilibré, opposant le jeu long et vertical de Tahiti United au jeu plus court et technique des Salomonais.



Tahiti United dominateur mais toujours inefficace



La seconde période repartait sur un rythme élevé. Dès la reprise, Athale lançait parfaitement un coéquipier en profondeur, mais une nouvelle fois, l’action était annulée pour hors-jeu. Une minute plus tard, Shan se retrouvait au point de penalty après une magnifique aile de pigeon pour se mettre en position de frappe, mais son tir s’envolait au-dessus de la barre.



Ce début de deuxième mi-temps était clairement à l’avantage des joueurs de Sam Garcia. La domination se confirmait avec une tête de Shan qui venait s’écraser sur le poteau, symbole cruel du manque de réussite tahitien. Les Solomon King peinaient à conserver le ballon, tant Tahiti United imposait un jeu plus posé, davantage au sol.



Les Salomonais restaient toutefois dangereux en contre. Sur une incursion de Higashide dans la surface, Paama commettait une faute limite, qui aurait pu coûter un penalty aux Tahitiens. Le dernier quart d’heure voyait le match se rééquilibrer, laissant planer le spectre de regrets pour Tahiti United, au vu des nombreuses occasions manquées.



Tahiti continuait pourtant de pousser. Sur une nouvelle incursion de Joseph Athale dans la surface, le score aurait pu se débloquer, mais la frappe de Teniau passait à côté. Dans les cinq dernières minutes, les Salomonais mettaient la pression sur des Tahitiens émoussés par leurs gros efforts. Dans les arrêts de jeu, Tahiti United jetait ses dernières forces dans la bataille, notamment sur un coup franc d’Athale, mais le but des Solomon King restait inviolé. Score final : 0-0.



Malgré deux buts refusés et une multitude d’occasions, Tahiti United n’a pas su concrétiser sa domination. Toutefois, le travail effectué à l’entraînement commence à porter ses fruits, comme en témoigne la désignation du capitaine Tehau comme homme du match. L’équipe est en pleine progression, et sa première victoire dans l’ère professionnelle semble proche : “Ça a été un match équilibré, même si on aurait mérité mieux. On manque encore de constance, mais c’est normal, ça ne fait pas longtemps que l’on travaille ensemble. Ça va payer très bientôt. Aujourd’hui, il y a plein de points positifs. Cette semaine a été incroyable. On a hâte d’être au prochain match”, a déclaré le coach Sam Garcia.



La prochaine étape se déroulera le week-end prochain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où Tahiti United affrontera Vanuatu United FC, avec l’ambition claire d’aller chercher sa première victoire dans cette Pro League océanienne.





