

Tahiti United se heurte au réalisme d’Auckland FC

Tahiti, le 2 février 2026 - Pour le deuxième match du Round 2 de la Pro League de l’OFC, les Tahitiens se sont inclinés 4-0 lundi à Port Moresby face à une formation néo-zélandaise clinique, invaincue après cinq rencontres et plus que jamais favorite pour le titre. Après un premier match nul prometteur face au Vanuatu, Tahiti United savait que le défi serait tout autre face à une formation néo-zélandaise qui abordait cette deuxième étape de la Pro League avec un statut assumé de grand favori. Et le scénario du match n’a malheureusement laissé que peu de place au suspense.



Il ne fallait surtout pas arriver en retard au stade de Port Moresby. Dès la troisième minute, Auckland FC trouve l’ouverture. Sur un long ballon du capitaine Den Heijer à destination de l’entrée de la surface, le gardien tahitien sort loin de sa ligne et repousse le cuir. Le ballon revient une première fois sur un joueur néo-zélandais, dont la frappe est repoussée par Pothin, avant de retomber dans les pieds de Donkers, opportuniste, qui pousse le ballon au fond des filets (1-0).



Ce but précoce donne le ton d’un début de match totalement à l’avantage d’Auckland. Les Néo-Zélandais imposent un pressing constant, ferment les espaces et empêchent Tahiti United de poser son jeu. Les Tahitiens peinent à conserver le ballon et se retrouvent souvent contraints de défendre bas, face à une équipe adverse parfaitement organisée.



Après le water break de la 15e minute, Tahiti tente de réagir. Les joueurs de Sam Garcia cherchent davantage à combiner dans l’axe, tentant de trouver des espaces entre les lignes plutôt que de passer systématiquement par les couloirs. Une adaptation tactique qui permet de remonter légèrement le bloc, sans pour autant se procurer d’occasions franches.



La première véritable tentative tahitienne intervient à la 25e minute. À la limite de la surface, le capitaine Teaonui Tehau déclenche une frappe dangereuse, mais le ballon passe au-dessus de la transversale. Auckland continue de monopoliser le ballon mais, paradoxalement, se montre moins incisif après l’ouverture du score.



À l’approche de la pause, Tahiti United parvient à se montrer plus entreprenant. Un dédoublement intéressant entre Mateo De Grumelle et Joseph Athale sur le côté droit débouche sur un centre, bien repoussé par la défense néo-zélandaise. Quelques instants auparavant, une frappe lointaine de Pothin Poma, depuis plus de 35 mètres, avait également fait frissonner le camp adverse.



Juste avant la mi-temps, Auckland se crée une nouvelle opportunité sur un centre tendu de James Bayliss devant le but de Teave Teamotuaitau, mais aucun joueur ne parvient à reprendre le ballon. À la pause, le score reste de 1-0. Auckland domine, mais Tahiti United n’est pas totalement décroché et peut encore espérer.



Une reprise de seconde période fatale



Toutefois, pour conserver cet espoir, Tahiti United devait absolument éviter de concéder un but rapide au retour des vestiaires. Un objectif qui ne sera pas atteint. Comme en première période, Auckland frappe très tôt. Après un débordement côté droit, Ellis élimine son défenseur et centre pour Donkers au point de penalty. Ce dernier remet en retrait pour Bayliss, dont la frappe trompe le gardien (2-0).



Le scénario vire rapidement au cauchemar. Deux minutes plus tard, Auckland récupère le ballon dans l’entrejeu. Burns s’échappe entre deux défenseurs et vient battre le gardien tahitien pour le troisième but (3-0). En cinq minutes, les Néo-Zélandais assomment Tahiti United.



Dès lors, les Tahitiens n’ont plus rien à perdre et se projettent davantage vers l’avant. Une incursion de De Grumelle dans la surface permet de trouver Lacan, mais la tentative est contrée. Auckland, fort de son avance, gère la rencontre et mise sur des contres rapides. Sur l’un d’eux, une belle animation collective permet à Ferguson de conclure et d’inscrire le quatrième but (4-0).



La fin de match est éprouvante pour Tahiti United. La fatigue se fait sentir, mais l’équipe ne renonce pas. Malgré les assauts répétés d’Auckland, la défense tahitienne fait preuve de courage et de solidarité, refusant de sombrer davantage. Quelques situations offensives permettent même aux Tahitiens de pénétrer dans la surface adverse, sans parvenir à conclure face à une défense néo-zélandaise très compacte et disciplinée.



Le score n’évoluera plus. Auckland FC s’impose logiquement et confirme sa supériorité dans cette Pro League de l’OFC. Pour Tahiti United, cette lourde défaite reste formatrice. L’état d’esprit, la combativité et la résilience affichés constituent des bases encourageantes pour la suite de la compétition. Les Tahitiens tenteront de rebondir dès samedi à 19h30 face aux Fidjiens des Bula Boys, un adversaire plus à leur portée, avec l’espoir d’un premier succès.







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 2 Février 2026 à 17:49 | Lu 146 fois



