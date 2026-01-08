

Tahiti United et le Vanuatu United FC font match nul

Tahiti, le 31 janvier 2026 - Résumé du match. La Pro League océanienne fait étape en Papouasie Nouvelle-Guinée pour le lancement de sa deuxième phase. Pour cette première journée, Tahiti United retrouvait Vanuatu United FC, une équipe en difficulté lors du premier round avec un match nul et deux défaites, et que les Tahitiens abordaient avec ambition. Après avoir mené deux fois au score, les Tahitiens n’ont pu conserver leur avance permettant aux Vanuatais de revenir dans le match. 2 à 2 dans cette première opposition. Tahiti United tentera d’aller chercher sa première victoire lundi face aux redoutables Néo-Zélandais d’Auckland City.



D’entrée de match face au Vanuatu United FC, Tahiti United affiche ses intentions. Sur un coup franc excentré à gauche à l’entrée de la surface, Degrumelle trouve le cadre, mais le portier vanuatais Acton réalise une superbe parade pour préserver les siens. Une première alerte sérieuse. À noter également les premières titularisations de Barbe et Heita dans le onze tahitien.



Le début de rencontre reste toutefois haché côté tahitien. Durant le premier quart d’heure, les joueurs de Samuel Garcia perdent trop rapidement le ballon et peinent à installer leur jeu face à des Vanuatais bien regroupés défensivement. Les “Noirs” se montrent même dangereux sur quelques incursions, notamment sur une pénétration dans la surface de Saniel.



La chaleur étouffante qui règne en Papouasie Nouvelle-Guinée impose rapidement son rythme au match. Un premier water break intervient dès la 15e minute, prélude à une rencontre marquée par des pauses régulières tous les quarts d’heure.



Progressivement, Tahiti United ajuste son organisation. Degrumelle, repositionné dans l’axe avec un rôle de véritable meneur de jeu, commence à trouver le tempo et cette nouvelle stratégie devient efficace : les passes s’enchaînent mieux et les occasions se multiplient. Sur un centre de Degrumelle, Haewegene est trouvé en bonne position, mais ni lui ni Poma sur une tête cadrée n’arrivent à ouvrir le score. Mais lorsque Tahiti United pose le ballon et construit, le danger est réel.



La récompense arrive à la demi-heure de jeu. À la suite d’un corner vanuatais, Poma récupère le ballon et mène une contre-attaque plein axe sur tout le terrain. Sa passe parfaitement dosée trouve Germain Haewegene, qui glisse le ballon au fond des filets. Tahiti United ouvre le score (1-0, 30e).



Un nouveau water break intervient peu après, tant la chaleur pèse sur les organismes. Les températures élevées deviennent clairement un facteur déterminant dans cette rencontre.



À la reprise, Vanuatu United se montre plus entreprenant. Sur corner, Saniel, encore lui, place une tête qui frôle la transversale. Sur l’action suivante, le gardien tahitien Teamotuaitau sort avec autorité et percute un attaquant adverse. Après recours à la VAR, l’arbitre désigne le point de penalty. Smith ne tremble pas et égalise (1-1). Une erreur qui coûte cher aux Tahitiens.



Ce but redonne confiance aux Vanuatais, qui frôlent même le 2-1 sur une mésentente défensive quelques minutes plus tard. La fin de la première période est à l’avantage de Vanuatu United, mais le score reste de parité à la pause (1-1).



Tahiti mène encore, le Vanuatu revient toujours



La seconde mi-temps débute sur un rythme soutenu et un scénario toujours indécis. Malgré une première situation tahitienne, ce sont les Vanuatais qui installent un pressing haut dans le camp de Tahiti United. Pourtant, sur contre-attaque, Tahiti passe tout près de reprendre l’avantage : Teaonui Tehau, le capitaine, se retrouve seul face au gardien, mais sa frappe est repoussée par le portier adverse.



Quelques minutes plus tard, “Filou” se rattrape. Bien servi par Degrumelle dans la surface, il élimine son défenseur et ajuste le gardien pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 57e).



Comme en première période, la réaction vanuataise est immédiate. Sur un dégagement aux poings du gardien tahitien, Cardona récupère le ballon à l’entrée de la surface et envoie une frappe splendide dans la lucarne (2-2). Le match est totalement relancé.



La domination est alors clairement vanuataise. Haruel (65e) puis Ingham (70e) passent tour à tour tout près de faire basculer la rencontre. La fatigue commence à se faire sentir dans les deux camps. L’enchaînement des matchs, les voyages, les décalages horaires et la chaleur extrême pèsent lourdement sur les organismes dans cette formule exigeante du football professionnel.



Tahiti United jette néanmoins ses dernières forces dans la bataille. Papaura manque de faire craquer le verrou adverse, mais sa frappe puissante est détournée par le gardien du Vanuatu.



Les dix minutes de temps additionnel mettent les corps à rude épreuve et les acteurs peinent à terminer la rencontre. Le score n’évoluera plus.



Avec ce match nul (2-2), Tahiti United peut nourrir quelques regrets, mais les signes sont encourageants. Le collectif progresse, le jeu se met en place et les automatismes commencent à apparaître. Individuellement, les Tahitiens dominent leur adversaire. La preuve, la nomination encore d’un joueur de l’équipe comme homme du match. Cette fois, c’est Roonui Tehau, qui a eu cet honneur mérité. De bon augure avant un rendez-vous autrement plus relevé face à l’un des ogres de la compétition, Auckland City. Le choc est programmé lundi à 15 h 30.





