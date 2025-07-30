

Tahiti United est officiellement créé

Tahiti, le 29 aout 2025 - Après de long mois d’attente et un investissement de tous les instants de la part des dirigeants de l’AS Venus, le projet Tahiti United a été validé par l’Oceania football confédération (OFC) pour participer à la première ligue professionnelle du football océanien, la Pro League. Une révolution dans le monde du sport polynésien que le club tahitien s’apprête à faire entrer dans une nouvelle ère.



Les attentes étaient justifiées du côté de Mahina et de la fédération tahitienne de football. Depuis neuf mois, l’équipe dirigeante de l’AS Venus, sous la houlette de Samuel Garcia, s’est démenée pour que le projet Tahiti United voie le jour. Étapes après étapes, ils ont répondu à l’imposant cahier des charges de l’OFC. La dernière ligne droite, en l’occurrence la délivrance de la licence pour les clubs professionnels, a été un long chemin de croix mais le club de Mahina a réussi son pari. “On est vraiment très fiers. Ça a été des mois intenses où toute l’équipe a travaillé sans relâche. C’est un gros changement : il a fallu tout monter, et je remercie aussi nos partenaires ainsi que le Pays qui nous ont épaulé dans ce projet. C’est une vraie réussite commune”, a déclaré Samuel Garcia, l’entraineur de cette équipe qui est ravie de se lancer dans ce nouveau challenge. “Je suis content de pouvoir participer à cette compétition et d’aller représenter notre football. On va avoir des joueurs professionnels pour la première fois dans le pays, et ça c’est une aubaine pour notre jeunesse car ils vont avoir des modèles humains et sportifs auxquels ils vont pouvoir s’identifier. En tout cas on fera tout pour.”



L’OFC a donc validé la présence des Tahitiens dans la première ligue professionnelle de football en Océanie. Et ce n’est pas rien car 24 clubs s’étaient positionnés pour participer à cette compétition. Seuls huit clubs ont été retenus. Tahiti United, seule représentante de la Polynésie française, retrouvera ses voisins du Pacifique, membres de l’OFC. Parmi eux, les Australiens normalement incorporés à l’AFC (Asia Football Confédération), font office d’invité surprise. Signe de l’importance d’une compétition qui se déroulera sous un format différent des championnats classiques : de janvier jusqu’à mai 2026, les clubs s’affronteront sur un circuit de cinq étapes qui les mènera sur les différentes îles du Pacifique. Particularité : Tahiti ne pourra pas recevoir à cause des travaux en cours sur le stade Pater en préviosion des Jeux du Pacifique 2027.



Dans ce tournoi, chaque équipe affrontera toutes les autres deux fois. À la suite de cette phase de poule, les quatre meilleurs clubs se retrouveront dans un groupe de leaders et les quatre derniers dans un groupe de challengers. Les trois premiers des play-off “Leaders” seront qualifiés pour la demi-finale tandis que le quatrième fera un quart de finale contre le premier du groupe “Challengers” pour prendre l’ultime place dans le dernier carré.



Un nouveau chapitre dans l’évolution du football dans le Pacifique qui verra le vainqueur de ce nouveau championnat représenté l’Océanie à la coupe du monde des clubs de la Fifa en 2029. Une sacrée récompense que nos représentants espèrent bien obtenir.



South Melbourne FC (Australie)

Bula Boys FC (Fidji)

Solomon Kings FC (Îles Salomon)

Auckland FC et Christchurch United FC (Nouvelle-Zélande)

Hekari United FC (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Tahiti United (Polynésie française)

Vanuatu FC (Vanuatu) Les clubs sélectionnés :

Rédigé par Manu Rodor le Vendredi 29 Août 2025 à 19:02 | Lu 124 fois



