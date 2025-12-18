

Tahiti United en quête d’une identité

Tahiti, le 7 janvier 2026 - Ni équipe de championnat, ni sélection nationale, Tahiti United, équipe composée pour la première fois de joueurs professionnels, va entrer dans le championnat des clubs de l’OFC le 18 janvier prochain.



Grande soirée de lancement mercredi soir à l’IJSPF où l’équipe de Tahiti United a été présentée deux semaines avant de s’envoler pour Auckland pour disputer ses trois premiers matchs de l’OFC Pro League. L’équipe, emmenée par Samuel Garcia sur le banc et Teaonui Tehau avec le brassard de capitaine, a exposé son nouveau maillot, dont un exemplaire a été remis, dans un moment d’émotion intense, à la famille d’Eddy Kaspard, décédé le 14 août dernier et qui aurait dû faire partie de l’aventure.



“Notre projet dépasse largement le cadre du terrain”, a rappelé Tenae Tepa, président de ce nouveau club très largement inspiré de l’AS Vénus qui est l’équipe tahitienne qui a candidaté pour cette première OFC Pro League. “Ce projet est l’association de l’intelligence de nombreuses personnes”, a rappelé l’entraîneur Samuel Garcia. “Maintenant, les joueurs ont une responsabilité… Ce n’est pas un cadeau d’être joueur professionnel.”



Désormais, Tahiti United, premier club composé de joueurs professionnels, doit se faire un nom auprès des sept autres clubs engagés dans l’OFC Pro League. Des matchs très disputés s’annoncent pour cette équipe face aux clubs d’Auckland ou de Sydney, mais aussi face aux équipes des Salomon ou de Fidji qui ont profité de la création de cette nouvelle compétition océanienne pour se renforcer.



Objectif pour tous : une place directe pour la prestigieuse Coupe du monde des clubs de la Fifa, celle-là même remportée récemment par le Paris Saint-Germain.

Composition Joueurs : Joseph Athale, Kevin Barbe, Terai Bremond, Matéo Degrumelle, Nuihau Firiapu, Jackson Gardner, Hahnatadra Haewegene, Mauri Heitaa, Mathis Lacan, Kalï Lenoir, Dylan Paama, Franck Papaura, Pothin Poma, Bradeley Ruiz, Manuarii Shan, Cédovan Taniel, Jackson Teamotuaitau, Teonui Tehau, Roonui Tehau, Mana Teniau, Tevita Waranaivalu.



Staff : Samuel Garcia, Moise Tetuanui, Léo Michelet, Clément Lamache.

Tenae Tepa, président de Tahiti United : “Ça va être tendu comme compétition" Est-ce que tous les joueurs qui composent l'équipe sont salariés du club ?

“Exactement, tous les joueurs, sans exception. Mais aussi le staff. Ils sont payés, ils sont inscrits à la CPS aujourd'hui, donc ils deviennent tous des salariés.”



Et tous ont le même salaire ?

“Tous ont des salaires à la hauteur de leur niveau. Ça, c'est comme dans tous les clubs professionnels.”



Il y a des joueurs qui ont dû refuser de venir parce qu'ils gagnaient plus dans le privé ?

“Oui, exactement. Il y en a un qui a refusé justement à cause du salaire très élevé qu'il avait. Avant de candidater auprès de ces joueurs-là, on savait très bien que le projet et l'offre d'emploi qu'on leur a mis, c'est l'intéressement en tant que footballeur.”



Donc ils ont des primes d'intéressement en fonction des résultats ?

“C'est ça, exactement.”



Ce sont des CDD ? Parce que l'année prochaine, Tahiti United se renforcera, il y aura des départs, des arrivées, comment ça se gère, ça ?

“Les CDD, aujourd'hui, c'est l'obligation par l’OFC. Ce sont des contrats de six mois, renouvelables, selon leur niveau. Il y a des joueurs qui vont partir, forcément. Il y a des joueurs qui ne vont pas performer du tout, donc on sera bien obligés de prendre une décision à ce moment-là. Et puis, ce sont des CDD renouvelables, plusieurs fois six mois. La loi du Pays aujourd'hui permet un renouvellement de deux ans maximum, donc il va falloir, avec le Pays, travailler encore plus pour pouvoir sortir une loi spécialement pour les joueurs professionnels.”



Tahiti United, c'est une sélection. Comment ça se passe ? C’est un club qui n'est inscrit dans aucun championnat local finalement.

“En Polynésie française, il n'y a pas de championnat professionnel. Il y a un championnat amateur, la Ligue 1. Quand l'OFC et la Fifa ont mis en place le championnat océanien des clubs, Mahina a candidaté.”



Et les joueurs composant Tahiti United ne joueront que cette compétition. Ça pose un problème pour l’AS Vénus. Il y a beaucoup de joueurs qui partent et les playoffs commencent à la même date.

“Exactement. On a enlevé dix joueurs de l’AS Vénus qui partiront. Ce sont les meilleurs. Ce sont les titulaires. L’AS Vénus sera renforcé par ses jeunes, donc on a confiance. Peut-être que cette année, on va avoir un peu de casse, mais la saison suivante, on a confiance dans le fait que le club puisse travailler encore plus pour pouvoir performer.”



La différence entre Tahiti United et la sélection de Tahiti, c'est quoi ? Parce que finalement, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les deux.

“Exactement. Le projet de Tahiti United, c'est justement d'alimenter au mieux et le plus possible la sélection de Tahiti avec des joueurs professionnels. Le premier objectif de Tahiti United, c'est de trouver un pont entre la sélection et le professionnel. Les Jeux 2027, c'est pour bientôt. On est complètement dans ce projet-là.”



Certaines sélections, notamment Fidji, ont recruté très fort. Trois Brésiliens sont arrivés dans l’équipe de Fidji.

“Ça va être tendu comme compétition. Ce sont peut-être des Brésiliens… mais de quel niveau ? Je ne sais pas du tout. Réponse dans 15 jours.”

Les effectifs des équipes engagées Les inscriptions des joueurs pour la première édition de l'OFC Pro League ont été clôturées mardi, marquant une étape importante avant le lancement historique de la nouvelle compétition professionnelle de football de clubs en Océanie. Les clubs de tout le Pacifique ont désormais confirmé leurs effectifs, affichant un solide mélange de talents locaux, de représentants des équipes nationales et de joueurs ayant une expérience internationale. L'OFC Pro League réunira huit clubs professionnels de la région, offrant une nouvelle voie d'accès au professionnalisme et élevant le niveau du football en Océanie. Revue d’effectif…



Auckland FC

Entraîneur : Luke Casserly

Auckland FC aborde l'OFC Pro League avec un effectif composé de joueurs confirmés et de jeunes talents prometteurs. Son entraîneur, Luke Casserly, a notamment recruté plusieurs joueurs de renom.

Emiliano Tade, huit fois vainqueur de la Ligue des champions masculine de l'OFC, fait son retour en compétition et reste une menace constante devant le but. Il est épaulé en attaque par l'international néo-zélandais des moins de 20 ans, Kian Donkers. La défense comprend les jeunes internationaux néo-zélandais Tass Mourdoukoutas et Zac Zoricich.

Vainqueur de la Chatham Cup, Isa Prins est l'un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs du pays, tandis que Michael Den Heijer et Matt Ellis rejoignent l'équipe après avoir participé à la Coupe du monde des clubs de la Fifa 2025 avec Auckland City FC.



Bula FC

Entraîneur : Stéphane Auvray

L'effectif du Bula FC est mené par l'une des recrues phares de la compétition : le meilleur buteur de tous les temps des Fidji, Roy Krishna, qui rentre d'Inde pour écrire l'histoire avec le premier club de football professionnel de son pays.

Les défenseurs de l'équipe nationale, Gabriele Matanisiga et Sterling Vasconcellos, forment une défense solide, tandis que Thomas Dunn et Nabil Begg devraient apporter de la créativité au milieu de terrain.

L'international trinidadien Kaïlé Auvray apporte de la vitesse sur l'aile et le gardien français Didier Desprez renforce la défense.

Le club a également recruté trois internationaux néo-zélandais de jeunes : Matthew Foord, Adam Supyk et Fergus Gillion.



PNG Hekari FC

Entraîneur : Marcos Gusmão

Sous la direction de l'entraîneur Marcos Gusmão, le PNG Hekari FC apporte une influence brésilienne marquée à l'OFC Pro League. Le trio brésilien composé d'Erick Joe, Rafael Chaves et Kaûe Silva apporte une touche internationale précieuse en défense, au milieu de terrain et en attaque.

L'attaquant vétéran Raymond Gunemba, meilleur buteur de l'histoire de la sélection papoue-néo-guinéenne, offrira son leadership et son expérience, épaulé par ses compatriotes Ati Kepo, Nathaniel Eddie et Rex Naime.



Solomon Kings FC

Entraîneur : Ben Cahn

L'effectif des Solomon Kings entretient des liens étroits avec les Wynnum Wolves d'Australie, notamment avec la recrue phare Jez Lofthouse, ancien ailier des Wolves et du Brisbane Roar, fort d'une expérience professionnelle.

L'entraîneur anglais Ben Cahn, qui a précédemment officié avec Brisbane Roar en A-League masculine, a constitué une solide équipe composée de joueurs formés au club, dont les internationaux des îles Salomon Phillip Mango, Gordon Iro et Raphael Lea'i.



South Island United

Entraîneur : Rob Sherman

L'effectif de South Island United repose sur de solides liens régionaux. David Yoo, ancien joueur le plus performant (MVP) de la Southern League néo-zélandaise, devrait être un milieu offensif clé, aux côtés de l'international samoan Dauntae Mariner.

L'international néo-zélandais Oskar Van Hattum est le fer de lance de l'attaque, fort de son expérience en A-League, au Canada et en Irlande.

Haris Zeb et Christian Gray rejoignent également l'équipe après avoir disputé la Coupe du monde des clubs de la Fifa 2025 avec Auckland City FC.



South Melbourne FC

Entraîneur : Sinisha Cohadzic

Le South Melbourne FC aborde la Pro League de l'OFC avec le même noyau dur de joueurs qui l'a mené au titre de champion d'Australie, notamment Marco Jankovic, joueur le plus performant (MVP) de la grande finale, et l'ancien milieu de terrain de A-League, Sebastian Pasquali.

Le jeune défenseur Luka Coveny est le fils de la légende néo-zélandaise Vaughan Coveny, tandis que Jordan Swibel a également évolué en A-League. Le gardien Ilia Shalamanov-Trenkov arrive quant à lui du Spartak Varna, club de première division bulgare.



Tahiti United

Entraîneur : Samuel Garcia

Tahiti United est emmené par Teaonui Tehau, meilleur buteur et joueur le plus capé de l'histoire de la sélection tahitienne. L'entraîneur Samuel Garcia, qui dirige également l'équipe nationale tahitienne, a constitué un effectif riche en expérience internationale.

L'effectif comprend les internationaux Jackson Teamotuaitau et Matéo Degrumelle, ainsi que des recrues étrangères : le Néo-Calédonien Joseph Athale, le Fidjien Ratu Waranaivalu et le gardien canadien Jackson Gardner.



Vanuatu United FC

Entraîneur : Lars Hopp

Vanuatu United FC a constitué un effectif compétitif alliant expérience nationale et internationale, plusieurs joueurs ayant déjà évolué sous les ordres de Lars Hopp en équipe nationale du Vanuatu.

Le trio offensif composé de Jordy Tasip, Azariah Soromon et Alex Saniel mène l'attaque, tandis que le gardien australien Matt Acton apporte son expérience de la A-League.

Il rejoint le milieu de terrain américain William Cardona et les Néo-Zélandais Otto Ingham et Owen Smit.

Zoom sur Tahiti United FC Qu'est-ce que Tahiti United FC ?

Tahiti United FC est le premier club de football professionnel de Polynésie française, créé en mars 2025. Héritier de l'AS Vénus Mahina (fondée en 1945), le club participe à la première édition de l'OFC Pro League à partir de janvier 2026.



Quelle est la relation entre Tahiti United et l'AS Vénus ?

Tahiti United est l'évolution professionnelle de l'AS Vénus Mahina. Le club conserve son héritage sportif (plus de 15 titres), son ancrage territorial à Mahina, et ses valeurs fondatrices, tout en adoptant une structure juridique et sportive professionnelle adaptée aux exigences de l'OFC Pro League.



Quelle est la structure juridique du club ?

Tahiti United FC est constitué en société par actions simplifiée (SAS) au capital de 300 000 francs, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Papeete.



Qui dirige le club ?

Le club est présidé par Tenae Tepa. L'équipe dirigeante comprend également un staff technique professionnel, une direction administrative et financière, et une direction communication et marketing.



Où se situe le stade du club ?

Le stade principal se situe à Mahina, route de la pointe Vénus, site historique de l'AS Vénus. Des travaux de rénovation aux normes Fifa sont prévus pour accueillir les matchs professionnels dans des conditions optimales.

Zoom sur l'OFC Pro League Qu'est-ce que l'OFC Pro League ?

L'OFC Pro League est la première compétition professionnelle de football en Océanie, lancée en janvier 2026. Elle réunit huit clubs sélectionnés parmi sept nations de la zone OFC (Océanie). C'est une révolution pour le football du Pacifique, soutenue par l'OFC et la Fifa.



Quel est le format de la compétition ?

La saison se déroule de janvier à mai 2026, avec cinq circuits de dix jours à travers l'Océanie. Chaque club dispute minimum 17 matchs (14 en phase régulière + 3 playoffs potentiels). Les matchs se jouent en format centralisé dans différentes villes hôtes pour optimiser la logistique et la diffusion télévisée.



Quels sont les autres clubs participants ?

Tahiti United affronte des clubs de Nouvelle-Zélande (Auckland FC et Christchurch United FC), Australie (South Melbourne FC), Vanuatu (Vanuatu FC), îles Salomon (Solomon Kings), Papouasie Nouvelle-Guinée (Hekari United FC) et Fidji (Bula Boys FC).



Quels sont les enjeux sportifs de l'OFC Pro League ?

Le vainqueur de l'OFC Pro League se qualifie directement pour la Coupe du monde des clubs Fifa 2029, où il pourrait affronter des géants comme le Real Madrid, Manchester City ou le PSG. C'est une opportunité historique pour le football océanien.



Où sont diffusés les matchs ?

Les matchs sont diffusés en direct sur Sky Sports NZ (diffuseur principal) et Fox Sports Australia ainsi que certains diffuseurs locaux des îles du Pacifique. Un streaming Fifa Connect assure également une diffusion internationale.

