

Tahiti United arrache le nul au courage face à South Island United (3-3)

Tahiti, le 13 avril 2026 - Dans un match capital pour la course au top 4, Tahiti United a montré un visage combatif pour arracher un match nul spectaculaire (3-3) face à South Island United. Menés 3-1, les Tahitiens ont trouvé les ressources pour revenir en toute fin de rencontre et préserver leurs chances de qualification.



Il y a des matchs qui comptent double dans une saison. Celui-ci en faisait partie. Opposé à South Island United, quatrième avec 16 points, Tahiti United, sixième avec 13 unités avant le coup d’envoi, jouait ce lundi une grande partie de son avenir dans cette cinquième et dernière étape qualificative de l’OFC Pro League. À trois journées du terme, une victoire aurait permis aux Tahitiens de se rapprocher sérieusement du top 4, synonyme de play-offs dans la poule haute.



Le souvenir du match aller, conclu sur un nul (2-2), laissait présager une rencontre disputée. Et dès les premières minutes, les Néo-Zélandais imposent leur tempo. Plus tranchants dans la conservation, ils monopolisent le ballon et installent le jeu dans le camp tahitien. Zeb se signale rapidement avec une incursion dangereuse dans la surface, stoppée de manière litigieuse sans intervention arbitrale. Tahiti United subit mais ne rompt pas. Sous la chaleur pesante, le premier quart d’heure est compliqué pour les hommes du Fenua, qui peinent à enchaîner les passes et rendent trop vite le ballon. Le cooling break arrive à point nommé pour permettre au staff de recadrer l’organisation.



Au retour, le visage tahitien change légèrement. Plus compact, plus discipliné, le bloc défensif commence à mieux répondre. Et sur une des premières situations construites, Roonui Tehau, repositionné plus haut, s’illustre d’une tête bien placée, captée par le portier Van Dijk.



Un match qui bascule, puis s’emballe totalement



La rencontre reste fermée, mais les opportunités les plus franches deviennent tahitiennes. Germain Haewegene confirme sa montée en puissance. D’abord avec une frappe lointaine obligeant le gardien à se détendre, puis en profitant d’une erreur de relance pour mettre la pression. Dans la foulée, il manque de peu l’ouverture du score après un duel engagé avec le portier.



Tahiti United joue mieux les transitions, profitant des approximations néo-zélandaises. Sur une récupération au milieu, Roonui Tehau tente de lancer Haewegene dans la profondeur. Seul face au gardien, l’attaquant manque toutefois le cadre. Une occasion qui laisse des regrets. Défensivement, les Tahitiens tiennent bon. Poma et Ruiz se montrent intraitables, coupant les trajectoires et annihilant les offensives adverses. Même lorsque Feutz pense partir au but, les deux défenseurs interviennent avec autorité. Frustrés, les Néo-Zélandais tentent leur chance de loin.



Et c’est justement sur une frappe extérieure que la situation se débloque. Juste avant la pause, Yoo déclenche un tir puissant qui trompe Teave Teamotuaitau (1-0). Un coup dur au pire des moments pour Tahiti United.



Au retour des vestiaires, le staff tahitien joue son va-tout. Le capitaine Teaonui Tehau fait son entrée. Un choix fort, immédiatement récompensé. Sur un centre précis de Haewegene, repositionné sur le côté, Tehau surgit et égalise (1-1). Tahiti est relancé. Mais une nouvelle fois, la réaction adverse est immédiate. Sur une touche anodine, Feutz profite d’un moment d’inattention pour redonner l’avantage à South Island United (2-1). Le même Feutz, déjà décisif lors de la première confrontation, s’illustre encore en transformant un penalty obtenu après une action bien construite (3-1).



À cet instant, la mission semble presque impossible pour Tahiti United. Mais les joueurs refusent d’abdiquer. Les changements offensifs apportent de la fraîcheur et de la créativité. Papaura et “Filou” Tehau dynamisent les attaques, obligeant la défense néo-zélandaise à reculer. Les minutes passent, la pression monte et les Tahitiens continuent d’y croire. Papaura alerte d’abord avec une ouverture dangereuse, bien lue par le gardien. Puis vient le tournant du temps additionnel.



Un final héroïque qui entretient l’espoir



Dans un scénario complètement fou, Teaonui Tehau relance les siens dès le début des arrêts de jeu en inscrivant un deuxième but (3-2). L’espoir renaît immédiatement. Portés par cette dynamique, les Tahitiens jettent leurs dernières forces dans la bataille. Et ils sont récompensés. Sur une action individuelle pleine de maîtrise, Franck Papaura s’infiltre dans la surface et ajuste le gardien d’une frappe croisée parfaite (3-3). Le banc explose, les joueurs aussi. Tahiti United vient de réaliser une remontée exceptionnelle.



Et le miracle n’est pas loin d’être complet. Dans les ultimes secondes, Teaonui Tehau hérite d’une dernière balle de match. Mais son tir est contré in extremis par un défenseur néo-zélandais. Le coup de sifflet final retentit sur ce score de parité (3-3), identique à celui du match aller. Un résultat frustrant au vu du scénario, mais porteur d’espoir.



Avec ce point, Tahiti United reste en vie dans la course au top 4. Tout reste possible à trois journées de la fin. Les Tahitiens devront confirmer dès lundi prochain face à Vanuatu United FC pour continuer à croire en une qualification en play-offs.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 13 Avril 2026 à 20:01 | Lu 127 fois



