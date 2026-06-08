

Tahiti Tourisme prépare la ligne vers Sydney

Tahiti, le 1er juillet 2026 - À l’approche du lancement, prévu à la mi-décembre 2026, de la nouvelle liaison directe Sydney-Papeete opérée par Air Tahiti Nui, Tahiti Tourisme a organisé la tournée promotionnelle “Tahiti Looks Nice !” du 22 au 26 juin 2026 à Sydney, Melbourne, Brisbane et Auckland.



La tournée promotionnelle “Tahiti Looks Nice !”, organisée par Tahiti Tourisme du 22 au 26 juin dernier à Sydney, Melbourne, Brisbane et Auckland, veut marquer une étape importante dans la stratégie de diversification des marchés émetteurs de la destination et témoigne de la volonté collective de l’industrie touristique polynésienne de renforcer ses relations avec le réseau de distribution australien et néo-zélandais, explique Tahiti Tourisme dans sa dernière newsletter.



La tournée promotionnelle a réuni 22 partenaires de l’industrie touristique polynésienne. Hébergeurs, croisiéristes, transporteurs et agences réceptives ont uni leurs efforts pour promouvoir la richesse, l’authenticité et la diversité de Tahiti et ses îles auprès des professionnels du tourisme et des médias.



Cette forte représentation a permis de démontrer qu’il existe une expérience adaptée à chaque type de voyageur : du séjour haut de gamme aux voyages d’aventure, en passant par les croisières.



La délégation a pu rencontrer 50 tour-opérateurs, 300 agents de voyages et 25 médias spécialisés.



À travers cette tournée et les nombreuses rencontres organisées avec les professionnels et les médias, Tahiti Tourisme a réaffirmé une priorité stratégique majeure : poursuivre la diversification de ses marchés émetteurs afin de soutenir une croissance durable, équilibrée et résiliente de l’activité touristique.



Cette stratégie est essentielle dans un contexte où près de 70 % des visiteurs de Tahiti et ses îles proviennent aujourd’hui de France et des États-Unis et alors qu’Air Tahiti Nui s’apprête à ouvrir sa ligne, les yeux fermés.



Avec 12,6 millions de voyages internationaux réalisés en 2025 et une culture du voyage bien ancrée, l'Australie constitue un marché particulièrement dynamique que Tahiti Tourisme essaie de capter.





Cette tournée promotionnelle marque le lancement officiel du plan d'actions déployé par Tahiti Tourisme pour accompagner l'ouverture de la liaison directe Sydney-Papeete.



Au cours des prochains mois, la destination renforcera sa présence sur le marché australien à travers un dispositif combinant campagnes de notoriété grand public, relations presse et actions commerciales ciblées. Des campagnes grand public d'affichage, sur des bus ou encore au cinéma, viendront accroître la visibilité de Tahiti et ses îles, tandis que des campagnes tactiques menées avec les tour-opérateurs et agences de voyages en ligne mettront en avant les avantages de la nouvelle desserte directe.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 1 Juillet 2026 à 19:14 | Lu 158 fois



