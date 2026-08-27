

Tahiti Tourisme lance une nouvelle campagne de sensibilisation

Tahiti, le 13 septembre 2026 - Plus de 14 000 emplois directs et indirects et des retombées dans tous les archipels : la nouvelle campagne de Tahiti Tourisme montre comment le tourisme contribue concrètement au développement du Fenua. En parallèle, ‘A Feruri Tātou invite les Polynésiens à participer à la définition du tourisme de demain.





Tahiti Tourisme lance une nouvelle étape de sa campagne “Ensemble, agissons pour un tourisme durable”. Destinée aux Polynésiens, cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie



Depuis l'adoption de FM27 en 2022, Tahiti Tourisme accompagne la transition de la destination vers un tourisme raisonné et durable, à travers de nombreuses actions de sensibilisation et de mobilisation menées auprès de l'ensemble des acteurs et parties prenantes du tourisme.



Auprès des professionnels du secteur, Tahiti Tourisme encourage l'adoption de pratiques plus responsables à travers différentes actions : sensibilisation lors des rendez-vous du tourisme, l’élaboration d’un guide de gestes durables, la promotion de dispositifs favorisant la montée en compétences et la professionnalisation du secteur, ou encore la valorisation des initiatives exemplaires à travers des dispositifs tels que les Trophées du tourisme durable.



Auprès des visiteurs, Tahiti Tourisme déploie également plusieurs initiatives visant à encourager des comportements plus responsables et respectueux de l'environnement, de la culture polynésienne et des communautés locales. À travers le programme Hina, les voyageurs sont notamment invités à soutenir des projets associatifs locaux engagés dans la préservation de l'environnement, la valorisation de la culture polynésienne ou encore des actions à vocation sociale.



Enfin, auprès de la population, Tahiti Tourisme déploie depuis 2023 plusieurs campagnes de sensibilisation visant à mieux faire connaître les principes du tourisme durable et la place que chacun peut occuper dans la construction d'un modèle touristique plus inclusif et responsable. Tahiti Tourisme lance une nouvelle étape de sa campagne “Ensemble, agissons pour un tourisme durable”. Destinée aux Polynésiens, cette opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie Fāri'ira'a Manihini 2027 (FM27) et du Plan Tourisme Durable 2030 , qui font du développement d'un tourisme inclusif et durable une priorité pour Tahiti et ses îles.Depuis l'adoption de FM27 en 2022, Tahiti Tourisme accompagne la transition de la destination vers un tourisme raisonné et durable, à travers de nombreuses actions de sensibilisation et de mobilisation menées auprès de l'ensemble des acteurs et parties prenantes du tourisme.Auprès des professionnels du secteur, Tahiti Tourisme encourage l'adoption de pratiques plus responsables à travers différentes actions : sensibilisation lors des rendez-vous du tourisme, l’élaboration d’un guide de gestes durables, la promotion de dispositifs favorisant la montée en compétences et la professionnalisation du secteur, ou encore la valorisation des initiatives exemplaires à travers des dispositifs tels que les Trophées du tourisme durable.Auprès des visiteurs, Tahiti Tourisme déploie également plusieurs initiatives visant à encourager des comportements plus responsables et respectueux de l'environnement, de la culture polynésienne et des communautés locales. À travers le programme Hina, les voyageurs sont notamment invités à soutenir des projets associatifs locaux engagés dans la préservation de l'environnement, la valorisation de la culture polynésienne ou encore des actions à vocation sociale.Enfin, auprès de la population, Tahiti Tourisme déploie depuis 2023 plusieurs campagnes de sensibilisation visant à mieux faire connaître les principes du tourisme durable et la place que chacun peut occuper dans la construction d'un modèle touristique plus inclusif et responsable.

Plus qu’un secteur d’activité La campagne “Ensemble, agissons pour un tourisme durable” marque ainsi une étape supplémentaire dans cette démarche en mettant l'accent sur un enjeu essentiel : mieux faire comprendre la contribution du tourisme au développement du Fenua et les bénéfices qu'il génère pour l'ensemble de la population.



Le tourisme ne se limite pas aux hébergements, aux activités et aux transports touristiques. Ses retombées irriguent une chaîne de valeur bien plus large : agriculteurs, pêcheurs, artisans, artistes, commerçants, producteurs locaux et prestataires de services.



Avec plus de 14 000 emplois directs et indirects, le tourisme constitue aujourd'hui un moteur économique majeur pour la Polynésie française. Ses retombées participent également au financement des infrastructures, des équipements et des services qui contribuent à la qualité de vie des habitants et au développement des communes et des archipels.



Cette campagne porte une conviction simple : le tourisme concerne chacun d'entre nous. Mais reconnaître la place qu'il occupe dans la vie du Fenua suppose également de pouvoir s'exprimer sur la manière dont nous souhaitons le voir évoluer.



Comprendre la contribution du tourisme est une première étape ; participer à son évolution en est une autre. C’est l’ambition de ‘A Feruri Tātou, la démarche de co-construction engagée dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie touristique 2027-2035 avec l’objectif d’expliquer la contribution du tourisme à l’économie locale et de recueillir les attentes de la population sur son évolution. Ensemble, ces deux démarches permettent aux Polynésiens de mieux comprendre les enjeux du secteur et de prendre part aux choix qui façonneront le tourisme de demain.



Aujourd'hui, cette mobilisation se poursuit avec un nouveau message : le tourisme est bien plus qu'un secteur d'activité. Par les emplois qu'il soutient, les opportunités qu'il crée et les recettes qu'il génère pour le territoire, c’est un moteur essentiel de l’économie.



La campagne “Ensemble, agissons pour un tourisme durable” s'articule autour de quatre messages clés qui illustrent la manière dont chacun peut contribuer, à son échelle, à faire vivre un tourisme durable dans notre destination : Notre tourisme se préserve, notre tourisme se cultive, en valorisant les producteurs locaux et la transmission des connaissances, notre tourisme se partage, notre tourisme nous fait vivre.



En mettant en lumière ces quatre dimensions, Tahiti Tourisme rappelle que le tourisme durable repose sur un équilibre entre la préservation de notre patrimoine naturel et culturel, le bien-être des habitants et le développement économique de notre destination. Il se construit au quotidien grâce à l'engagement de celles et ceux qui contribuent à faire rayonner la destination.



Une campagne portée par les habitants Pendant plusieurs mois, la campagne donnera la parole à des Polynésiens issus de divers horizons. Leurs portraits, vidéos, témoignages et contenus seront diffusés sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur les plateformes numériques et par voie d’affichage. Ils illustreront le rôle essentiel que chacun joue dans la construction d’un tourisme durable.



“Ensemble, agissons pour un tourisme durable” vise à renforcer le sentiment d’appartenance de la population à la destination et à mieux faire connaître les retombées concrètes du tourisme. Elle montre ainsi que le tourisme durable est une responsabilité collective et qu’il contribue au développement économique, social et culturel de l’ensemble du Fenua.



Au-delà des contenus dédiés à la campagne, Tahiti Tourisme a également souhaité créer une œuvre musicale originale afin de prolonger et de faire vivre son message autrement.



Composée et interprétée par le groupe Ki’N Da Boyz, la chanson originale Fāri’ira’a Manihini accompagne la campagne et en renforce l’identité. Elle porte un message fédérateur autour de l’engagement collectif, de la transmission et de l’attachement à la destination. Avec cette création, Tahiti Tourisme souhaite toucher les habitants par une approche sensible, rassembleuse et ancrée dans l’identité de la destination Tahiti et ses îles.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 13 Septembre 2026 à 18:58 | Lu 361 fois



