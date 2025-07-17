Tahiti Pro Teahupo'o - Pas de Tahitienne cette année en finale

Tahiti, le 8 août 2025 - Ce vendredi, à Teahupo’o, les surfeuses ont fait leur entrée dans la compétition de la Lexus Tahiti Pro. Une journée difficile pour le surf local puisque nos deux représentantes ont dû s’incliner malgré de belles performances. La jeune Kelia Gallina, 12 ans, perd son tour de repêchage face à la Hawaiienne Gabriela Bryan, tandis que Vahine Fierro s’est vu stopper en quart de finale par Molly Picklum, actuelle numéro 1 mondiale. Kauli Vaast et Mihimana sont donc les derniers représentants du Fenua encore en lice.







La Lexus Tahiti Pro a accueilli ce vendredi le premier jour de compétition pour les femmes, dans des conditions idéales de 1m80 à 2m, malgré un vent capricieux. Une belle journée de compétition où les meilleures surfeuses de la planète ont pu largement s’exprimer. Pour autant, du côté polynésien, les émotions sont mitigées ce soir. Kelia Gallina, 12 ans, et vedette de cette édition 2025 de la Tahiti Pro, a malheureusement dû s’incliner dès le tour des repêchages. Sans pression, la jeune surfeuse relativise : « Je reste carrément contente » assure Kelia à sa sortie de l’eau. « Bien sûr c’est dommage car j’ai perdu mais c’est pas grave. Je suis carrément contente d’avoir fait la compétition. Là les conditions ce n’étaient pas vraiment l’idéal pour moi, mais c’est pas grave, j’ai eu quelques vagues. Au début je n’étais pas trop rassurée car j’ai vu qu’il y avait encore des bombes, mais au final ça a été. En tout cas, merci à ma famille, à mes amis qui sont toujours là. Et puis j’espère à l’année prochaine ! » À seulement 12 ans, nul doute que la très jeune Kelia Gallina aura l’occasion d’en découdre à nouveau avec l’élite mondiale.







De son côté, Vahine Fierro a également dû passer par le repêchage mais la surfeuse de Huahine a eu à cœur de montrer qu’elle n’est pas la championne en titre sans raison. Opposée à l’Australienne Isabella Nichols, Vahine Fierro a mis les choses au clair en s’imposant avec un total de 16,67 points contre 9,17 points. Une prestation parfaite qui laissait envisager de belles choses pour la suite de la compétition. Qualifiée pour les quarts de finale, Vahine s’est retrouvée face à la numéro 1 mondiale, une toute autre paire de manches. Les vagues étant au rendez-vous, les deux surfeuses ont pu montrer l’étendue de leur talent. Dos à la vague, Molly Picklum a montré une technique backside irréprochable mais s’est faite engloutir par la mâchoire de Teahupo’o à plusieurs reprises, laissant de belles occasions pour la Tahitienne. Pour autant, impossible pour les deux surfeuses de creuser significativement l’écart. Et au final, il n’a fallu qu’une seule série de deux vagues pour départager les deux championnes. Première vague, Molly Picklum s’est élancée, très profonde dans le tube et a réussi in extremis à passer la section la plus critique de la vague. Elle score la meilleure note du jour : 9,77/10. À la réponse, juste derrière, Vahine Fierro s’est lancé dans une longue caverne, tout aussi technique, mais n’a pas réussi à sortir. La sentence fut immédiate : la championne en titre est sortie de la compétition.







Un coup dur pour le surf local qui devra désormais compter uniquement sur Kauli Vaast et Mihimana Braye pour la suite de la compétition. Tout reste à faire pour nos ‘aito.





