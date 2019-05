Tahiti Pearl Regatta : une dernière journée de course décisive

En division 2, pas de suspens : Roland Marti et son Omega 34 Windfall ont survolé la course, avec 4 manches en 1ère position et les deux autres comme deuxième. Dur pour les autres concurrents de faire le poids face à la parfaite connaissance du plan d'eau de cet habitant des Raromatai. Diabolic du Yacht Club de Tahiti, qui avait réussi l'année dernière à ravir la 1ère place à Windfall, termine sur la deuxième marche.



Le néo-zélandais Rumpus, skippé par Rupert Wilson et avec à son bord le président du Cluster maritime de Polynésie française Gérard Siu, complète le podium de la Division 1. Ce membre du Royal New Zealand Yacht Squadron, tombé sous le charme de la TPR en 2018 en catégorie Cruising, avait laissé son bateau à Tahiti après la TPR pour revenir participer en racing.