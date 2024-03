Tahiti Fashion Week : les castings sont ouverts !

Tahiti, le 29 février 2024 - La 10e édition de la Tahiti Fashion Week se tiendra les 23, 24 et 25 octobre prochains à l’Intercontinental Tahiti Resort & Spa. Les castings sont désormais ouverts, pour décrocher une place dans l’avion pour Milan et rencontrer l’agence de mannequinat Brave Model Management.



Comme chaque année, Tahiti organise sa fashion week. Une ode à la mode, au savoir-faire et à la créativité des artistes locaux. Mais pour cette édition anniversaire, l’événement se tiendra exceptionnellement en octobre prochain, afin de ne pas empiéter sur les autres prestigieux événements de juin 2024, mais aussi permettre aux spectateurs de pouvoir assister à toutes ces prestations.



Inspiré du premier concours de mannequinat organisé localement par Marilyn Agency en 1997, l’événement est désormais une référence, attirant au Fenua des professionnels de la mode et des pointures du milieu. Après 10 ans d’existence, la Tahiti Fashion Week a fait son trou et sa réputation.



Certains mannequins ont d’ailleurs commencé par là avant de connaître le feu des projecteurs. C’est le cas de Hokule’a Tamarii, gagnante de l’édition 2023. Comme il est d’usage, la jeune Tahitienne s’est vu offrir un rendez-vous avec l’agence de mannequinat Brave Model Management suite à sa victoire, avant d'y commencer sa carrière de mannequin. Mais pour marcher dans ses traces, encore faut-il remporter cette édition 2024 !

Pour participer au casting, il faut : Mesurer au moins 1m72 et être passionnée de mode

Envoyer des photos (de plain-pied, en portrait, de face et de profil) à l’adresse suivante : [email protected]

