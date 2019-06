Tahiti Fashion Week : des casquettes au "mana polynésien"

Papeete, le 12 juin 2019 - Maite Teriifemoehaa et Moana Rurua vont présenter leurs créations à la 6e édition de la Tahiti Fashion Week. Ensemble, ils ont créé la marque EHA Tahiti et se sont spécialisés dans les chapeaux et les casquettes. Fiers de leurs origines, ils apportent une polynesian touch dans leurs créations.





"Dans nos casquettes, on a mis beaucoup de références à la culture, à l'histoire de la Polynésie. Ce sont des casquettes qui rendent hommage au fenua" , expliquent Maite Teriifemoehaa et Moana Rurua, les fondateurs de la marque EHA Tahiti. Polynésiens dans l'âme, les deux créateurs, originaires de Tahiti et de Raiatea, sont fiers de leurs racines et tiennent à l'afficher dans leurs articles.

Véritable source d'inspiration pour Maite Teriifemoehaa et Moana Rurua, la Polynésie se découvre et se dévoile dans leurs articles. En effet, il suffit de jeter un coup d'œil même rapide sur leurs casquettes pour voir les références à la culture et au drapeau polynésien clairement affichées. Et à ce jeu-là, Maite et Moana sont passés maîtres et ont poussé dans les moindres détails les symboles de leurs racines ma'ohi.