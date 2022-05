Tahiti Congrès, de l’entreprise traditionnelle à l’organisme d’impact

TAHITI, le 17 mai 2022 - Rendez-vous le 1er et 2 juin prochain pour une 4e édition de Tahiti Congrès. Cet événement de management aura pour thème l’impact. Intervenants et public réfléchiront aux leviers permettant de changer de paradigme pour faire évoluer le modèle traditionnel des entreprises.



"L’équilibre entre la performance et le bien-être au travail", "Construire un futur durable pour les organisations et épanouissant pour les équipes", "Élevons-nous ! Retrouver du sens pour l’entreprise", tels étaient les thèmes des précédentes éditions de Tahiti Congrès. Cet événement de management organisé tous les deux ans par l’association Tahiti Congrès en collaboration avec l’ordre des conseillers en ressources humaines agrées (CRHA) et le club Ideo ! se focalise depuis toujours sur le salarié, son bien-être et son rôle en milieu professionnel.



Cette année, il sera question d’impact. Le thème retenu en 2022 est : "Changer de paradigme pour passer vraiment d’une entreprise traditionnelle à une organisation d’impact". Laurent Devemy, président de l’association Tahiti Congrès, précise : "toute organisation, quelle qu’elle soit, repose sur des performances économiques, mais en tant que corps constitué, quel est son rôle social, sociétal, environnemental ? Comment s’appuyer sur l’humain et remettre ces questions au cœur des préoccupations ? " Il s’agit bien de "remettre" l’humain au centre car une tendance en ce sens a bien existé.



Laurent Devemy rapporte que les années covid ont enclenché un retour en arrière. Les chiffres parlent. En 2021, 38 millions de salariés ont quitté leur emploi aux États-Unis. Le phénomène, baptisé "Great résignation" essaime. En France, les observateurs s’interrogent : "la France est-elle elle aussi gagnée par la ‘grande démission’ ?" "La crise nous a amenés à revenir à une logique de chiffres et non plus de sens. "Or, l’être humain a besoin de sens", insiste Laurent Devemy. Pour être tout à fait précis, ce n’est pas tant le Covid qui est pointé du doigt mais tout ce qui en a découlé et a été mis en place en lien avec la pandémie : l’absence de relation sociale, la perte de cohésion, d’affiliation, de compétence, le report des formations… Alors, que faire ?



Outils et plans d’action



L’édition 2022 de Tahiti Congrès veut réfléchir au problème pour faire émerger des leviers et lancer des actions. Neuf intervenants prendront la parole. Sept d’entre eux sont des invités extérieurs, représentants de modèles innovants comme par exemple Thierry Pick, laveur de carreaux-artisan nettoyeur en 1980, fondateur de Clinitex qui emploie aujourd’hui 4 000 salariés. Il parlera de "naturisme managérial" et de "sobriété heureuse". Chez Clinitex, il n’y a pas de cadres supérieurs, de contrôle des horaires, des jours de congés et des notes de frais.



Après chaque intervention, le public se mettra au travail. "Nous voulons mettre les gens en mouvement, que chacun puisse repartir avec des outils et plans d’actions", décrit Laurent Devemy. "On veut inspirer les professionnels du fenua, montrer qu’il y a d’autres choses possibles."

Pratique



Le 1er et 2 juin de 8 heures à 17 heures au Tahiti by Pearl resort à Arue. Le 3 juin, une session dédiée aux clibber’s est prévue de 8 heures à 11h30.

Le 1er et 2 juin de 8 heures à 17 heures au Tahiti by Pearl resort à Arue. Le 3 juin, une session dédiée aux clibber's est prévue de 8 heures à 11h30.

Inscription des nouveaux membres : [email protected]

