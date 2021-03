Tahiti Air Charter obtient la défisc' pour les Marquises

Tahiti, le 24 mars 2021 - La compagnie aérienne Tahiti Air Charter obtient près de 100 millions de Fcfp de crédits d’impôts pour l’acquisition du Cessna qui assurera la desserte régulière de Ua Pou et Ua Huka à partir de juillet prochain.



Un crédit d’impôt de 99,8 millions de Fcfp est accordé au titre de la défiscalisation locale au projet d’investissement de la société Tahiti Air Charter pour l’acquisition d’un Cessna Grand Caravan 208 Ex. L’investissement est estimé à 249,6 millions de Fcfp. L’avion sera basé à Hiva Oa. Il doit assurer à partir du 1er juillet prochain la desserte régulière de Ua Pou et Ua Huka, à partir de Nuku Hiva et de Hiva Oa aux Marquises.Une activité commerciale pour laquelle Tahiti Air Charter est titulaire d'une délégation de service public pour le transport aérien régulier de passagers.

Ce Cessna Grand Caravan 208 Ex permettra l'emport de 8 passagers en plus du pilote.



Début juillet, les premiers vols de Tahiti Air Charter seront opérés sous l’enseigne commerciale Enata by Tahiti Air Charter.