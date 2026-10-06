

Tahiri Tehei renoue avec la victoire sur la Taapuna Master

Tahiti, le 11 octobre 2026 - La 32e édition de la Taapuna Master s’est déroulée tout au long du week-end à Punaauia. Les épreuves de surf ont été remportées par Miliani Simon et Heiarii Williams tandis que Sarah Lamotte ainsi que Tahiri Tehei se sont imposés avec la manière en bodyboard.



Le soleil a attendu le début des finales pour montrer le bout de son nez pendant quelques instants. Après trois jours de compétition sur le spot de Taapuna à Punaauia, le spectacle s’est achevé, dimanche, sous la pluie. Les adeptes du bodyboard ont retrouvé l’eau après une journée de pause. Le favori Tahiri Tehei l’a emporté pour la troisième fois de sa carrière en venant à bout de Tevahitua Cheung en finale.



“Je suis tombé face à un jeune adversaire qui vient de commencer le bodyboard. Alors que moi, j’ai été plusieurs fois champion de Tahiti donc j’ai plus l’habitude de ce genre de série décisive”, sourit le nouveau champion qui s’est envolé le soir même en direction des Canaries afin de participer à la dernière manche du tour mondial IBC (International bodyboarding corporation). Le Tahitien occupe actuellement la 9e place et compte bien garder sa place au sein du Top 10.



Il y a eu moins de suspense chez les hine. La tenante du titre Sarah Lamotte a fini en tête des trois séries haut la main. Claire Mulatier et Manon Gentilhomme ont complété le podium.



Heiarii Williams succède à Tereva David En surf, Peio Charriaud et Heiarii Williams ont dû batailler face à Teiva Tetahio et le jeune Liam Sham Koua afin de se qualifier pour la grande finale.



Un duel de générations qui a basculé du côté de l’expérience. Après un début de manche assez calme, les vagues se sont succédé. Grâce à une première tentative notée à plus de 6 points, Williams a fait la course en tête. Peio Charriaud a tenté de recoller à la fin sans succès. C’est donc Heiarii Williams, avec un score de 11,50, qui succède à Tereva David au palmarès de la Taapuna Master.



L’épreuve “fun” de surf féminin a été remportée par Miliani Simon qui s’est imposée in extremis lors de la troisième et dernière série. Elle a devancé Raipoe Chapelier ainsi que Takihei Ellacott tandis que Kelia Gallina a terminé au pied du podium.



Dayven Faua et Tahiri Tehei se sont quant à eux départagé le titre en drop knee. Le premier cité est venu à bout de son vis-à-vis sur le fil (9,70 contre 9,10). Stevens Pahape (kneeboard), Teiva Tetahio (surf) et Tanguy Michaud (bodyboard) ont triomphé dans le reste des catégories “fun” chez les tane.



Classement Surf Tane

Heiarii Williams 11,50 bat Peio Charriaud 9,60



Bodyboard Tane

Tahiri Tehei 16,44 bat Tevahitua Cheung 12,00



Drop Knee Tane

Dayven Faua 9,70 bat Tahiri Tehei 9,10



Knee board Tane Fun

1er Stevens Pahape

2e Tehei Tuahine

3e Larry Punaa



Surf Tane Fun

1er Teiva Tetahio

2e Kéo Chabrier

3e Terevanui Thornton



Bodyboard Tane Fun

1er Tanguy Michaud

2e Tuatini Vanaa

3e Heiarii Balducci



Surf Vahine Fun

1re Miliani Simon

2e Raipoe Chapelier

3e Takihei Ellacott



Bodyboard Vahine Fun

1re Sarah Lamotte

2e Claire Mulatier

3e Manon Gentilhomme





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 11 Octobre 2026 à 18:34 | Lu 389 fois



