

Taekwondo – Un encadrement de très haut niveau

Tahiti, le 3 septembre 2026 - Le taekwondo tahitien prépare assidûment les Jeux du Pacifique 2027. Il s’est attaché depuis quelques mois les services de Philippe Pinerd, ancien taekwondoïste de l’élite française et entraîneur de sélections nationales lors de Jeux olympiques, et de Diogo Freire, entraîneur de la sélection brésilienne qui anime actuellement un stage avec la présélection tahitienne.



La fédération Polynesia Taekwondo, présidée par Alfred Lai Koun Sing, soigne la préparation de ses sélections seniors et jeunes entre déplacements internationaux et l’apport de cadres techniques de très haut niveau en vue des Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. Cela représente un coût financier important mais Alfred Lai Koun Sing et son bureau œuvrent pour s’en donner les moyens : “Pour faire du sport de haut niveau et préparer les Jeux du Pacifique et les échéances internationales, il faut des moyens financiers et on s’efforce avec la fédération de se créer ces moyens, même si ce n’est pas toujours simple. Je remercie d’ailleurs le COPF qui nous a apporté son aide grâce au dispositif Ambition 2027 pour faire venir Diogo Freire. On est rentré en contact avec lui par le biais d’une convention que l’on a avec la fédération brésilienne mais ce n’est pas la seule car depuis l’année dernière, on a mis en place des conventions avec plusieurs pays ce qui nous facilite les déplacements à l’international. Et on devrait d’ici les Jeux recevoir peut-être des cadres techniques d’autres pays pour voir les différentes façons de s’entraîner”.



Le Brésilien Diogo Freire apporte son expertise



La présélection tahitienne est actuellement composée de 16 titulaires et 16 remplaçants mais la fédération Polynesia Taekwondo ne sait pas encore combien de catégories de poids homme et femmes seront au programme des Jeux du Pacifique. Ce sera huit ou seize selon la décision du Pacific Games Council (PGC). Mais nul doute que Rahiti Iorss, qui a réussi le doublé lors des Oceania avec deux titres individuels et par équipe, et sa sœur Kawehi seront du rendez-vous quelles que soient les catégories de poids retenues et cela vaut pour d’autres ténors du taekwondo tahitien.



En attendant, Diogo Frère, l’entraîneur de la sélection brésilienne qui a décroché le titre mondial par équipes et des titres individuels cette année et qui est reconnu comme un expert international en évaluation fonctionnelle et biomécanique de la performance, va être d’un apport précieux pendant le stage de huit jours qu’il va animer dans le cadre de la préparation de la sélection tahitienne, d’autant qu’il ressent une impression positive : “J’étais un athlète de haut niveau avant de me diriger vers l’encadrement d’athlètes de haut niveau brésilien. En ce qui concerne le taekwondo tahitien, j’ai constaté de la qualité au niveau de son élite et je pense pouvoir lui faire profiter de mon expérience car les athlètes sont réceptifs. Il y a de la volonté de l’engagement et une certaine qualité motrice et j’attends de les voir en opposition pour mieux orienter mes conseils, mais je pense que l’on va faire du bon travail”.

Philippe Pinerd pourrait rester à long terme



Philippe Pinerd, qui fut par le passé un taekwondoïste de l’élite française et qui a participé à plusieurs Jeux olympiques avec différentes sélections nationales au titre d’entraîneur, a fait son premier séjour au Fenua en 2000 et il y est revenu régulièrement depuis pour animer des stages. Il s’y est installé durablement depuis trois mois et son vécu dans la discipline est très enrichissant pour le taekwondo tahitien et cela pourrait durer longuement : “Je suis installé à Tahiti pour préparer les Jeux mais pas seulement. La perspective, ce sont aussi les Championnats du monde cadets, juniors et seniors en 2027. Je suis donc venu pour un bon moment, voire à très long terme si je décide de m’installer à Tahiti. C’est un challenge qui me tente car il y a un gros potentiel localement. Je travaille actuellement avec une trentaine d’athlètes en vue des Jeux du Pacifique entre les titulaires et les remplaçants. Et leur niveau progresse, c’est incontestable, comme j’ai pu le constater récemment lors d’un déplacement aux États-Unis dans le cadre d’un training camp avec la sélection olympique américaine. Et ça commence à bien me plaire car je vois plus de fluidité dans les échanges et le processus d’athlétisation se met bien en place. Il y a beaucoup d’indices positifs, après il faut que les athlètes restent disciplinés dans leur préparation jusqu’à l’échéance des Jeux car c’est encore relativement loin.”



Polynesia Taekwondo reste décidément très actif dans sa démarche d’excellence et de structuration du haut niveau. La discipline aura l’occasion ce samedi de démontrer aussi la densité de ses effectifs lors d’une compétition organisée à la salle omnisports d’Excelsior.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 3 Septembre 2026 à 18:00 | Lu 138 fois



