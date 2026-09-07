

Taekwondo - Des combats de haute volée à Faa’a

Tahiti, le 4 octobre 2026 - Le club de taekwondo de Tefana a organisé la 7e édition de la Coupe XTREM, samedi, à la salle Tahirimatea. À cette occasion, plusieurs centaines d’athlètes issus d’une dizaine de clubs du Fenua ont foulé les tatamis avec, pour certains, les Jeux du Pacifique dans le viseur tandis que d’autres disputaient leur première compétition.



Débutants, vétérans et combattants présélectionnés pour les Jeux du Pacifique se sont succédé sur les tatamis de la salle Tahirimatea à Faa’a tout au long de la journée, samedi.



Au total, plus de 200 athlètes, des plus petits au plus grands, ont participé à la 7e édition de la Coupe XTREM organisée par l’association de Tefana. Ces événements permettent aux clubs du Fenua de jauger leur progrès au fil de la saison de taekwondo : “C’est le moment de montrer un peu tout ce qu'on sait faire”, commente l’entraîneur expérimenté Sylvain Defaux.



Le TMS triomphe Ce sont les poussins (-5 ans) qui ont lancé les hostilités la matinée avec des affrontements sans contact où il a fallu montrer les bases techniques acquises en mimant des coups sur deux des aires de combat.



Une autre scène mettait en lice les jeunes des catégories à partir de benjamins (7/8ans) avec cette fois une intensité très relevée et des duels dans des conditions réelles de tournoi grâce au matériel électronique.



Au terme des épreuves, le club du Tahitian Martial Spirit (TMS) a triomphé en décrochant la bagatelle de 29 médailles dont dix titres. Nahiti et Excelsior complètent le podium avec respectivement 20 et 11 breloques.





Chaque combat vaut cher dans la course aux Jeux L’après-midi, ce fut au tour des seniors d’entrée en lice. Plusieurs athlètes du pôle Tahiti étaient de la partie. C’est le cas notamment d’Edo Miyaguchi qui est présélectionné pour les Jeux du Pacifique chez les -63 kilos.



Après avoir ramené le bronze en 2023 des Îles Salomon, le Tahitien compte bien glaner l’or à domicile même si la concurrence sera rude en face. “C’est mon objectif. Mais il faut d’abord que je garde ma place au sein de la sélection.”



Les prochaines compétitions seront déterminantes pour le classement de tous les Polynésiens qui rêvent de participer aux Jeux à la maison.





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 4 Octobre 2026 à 16:16 | Lu 341 fois



