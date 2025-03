Taekwondo – Des Championnats de Polynésie intenses

Tahiti, le 23 mars 2025 - La Polynesia Taekwondo a organisé ses Championnats de Polynésie 2025 samedi dans la salle omnisports d’Excelsior. 260 compétiteurs toutes catégories d’âge et de poids confondues et un public enthousiaste ont animé une longue journée qui a confirmé la bonne dynamique de ce sport de combat au Fenua.



Le taekwondo tahitien fonctionne encore avec deux entités, la Polynesia taekwondo et la Ligue de Polynésie de taekwondo mais c’est bien la première citée qui dispose de la délégation locale de service public et qui est reconnue par les fédérations océanienne et internationale. C’est ce qui a permis à la fédération présidée par Alfred Lai Koun Sing de représenter Tahiti aux Jeux du Pacifique 2023 aux îles Salomon et d’y réaliser un très bon bilan (six médailles d’or, trois d’argent et trois de bronze). Seul bémol, la Polynesia Taekwondo n’a pas de conventions avec la fédération française mais cela devrait évoluer à l’avenir.



La salle omnisports de l’AS Excelsior, à la Mission, a en tout cas confirmé samedi que la Polynesia Taekwondo, forte de 15 clubs et d’environ 800 licenciés, ne s’est pas reposée sur ses lauriers depuis 2023 et continue d’œuvrer pour toujours donner plus de relief à sa discipline. Entamé à 7 h 30, la multitude des combats des Championnats de Polynésie s’est enchaînée sans temps mort jusqu’à 19 heures devant un public qui a vibré. Alfred Lai Koun Sing le président de la Polynesia Taekwondo fait le point : “On a démontré aux Jeux du Pacifique en 2023 que notre fédération effectuait du bon travail et on reste sur la même dynamique depuis. On gonfle régulièrement nos effectifs et on possède un réservoir de jeunes très prometteur. Mais on doit chaque année se remettre en question car il y a constamment des évolutions au niveau des règlements techniques et ça impacte aussi, bien sûr, nos arbitres. Et de nouvelles règles sont encore attendues en vue des Jeux de Los Angeles en 2028. On doit donc être très attentif aux évolutions d’autant que nos athlètes participent régulièrement à des compétitions internationales. Ça va être le cas de notre sélection de cadets qui va être engagée aux Championnats du monde de sa catégorie d’âge aux Émirats arabes unis. Il y a un bon potentiel et l’on peut espérer des podiums mais ça n’est pas garanti au niveau mondial. Nos jeunes ont démontré aujourd’hui aux Championnats de Polynésie qu’ils étaient prêts.”



Corée du Sud puis les Émirats arabes unis pour la sélection cadette



Des cadets aux vétérans, nombre de combats et de finales se sont avérés passionnants et parfois indécis pendant 3 ou 4 minutes, voire plus selon les catégories d’âge. Deux rounds étaient en effet programmés mais si les adversaires gagnaient un round chacun, un troisième devenait nécessaire pour les départager. Cela a demandé un sacré cardio car le taekwondo est un sport très exigeant physiquement. Le tableau cadet revêtait une importance particulière, samedi, car il mettait en scène les neuf sélectionnés qui participeront au Mondial de la catégorie d’âge au mois de mai à Fujaïrah aux Émirats arabes unis. Et ce Mondial se présente bien car si on ne peut évidemment faire une comparaison entre le niveau d’un Championnat de Polynésie et celui d’un Championnat du monde, il est encourageant de constater que les neuf combattants qui feront le déplacement en mai à Fujaïrah (deux filles et sept garçons) ont décroché le titre de champion, samedi, dans leur catégorie de poids. Et ils pourront s’affûter encore un peu plus prochainement puisqu’ils s’envoleront début avril pour la Corée du Sud où ils seront en stage intensif dans un pays où le taekwondo est quasiment une religion. Place ensuite aux Championnats du monde à Fujaïrah aux Emirats arabes unis au mois de mai où les jeunes tahitiens vont côtoyer le plus haut niveau mondial de la catégorie d’âge. Le président Alfred Lai Koun Sing espère des podiums mais déjà si chacun arrive à passer des tours, ce sera tout bonus pour le taekwondo tahitien et pour les intéressés en terme d’expérience. Et outre les cadets, beaucoup d’espoirs pour l’avenir du taekwondo tahitien chez les juniors avec des éléments tels Keahi Panai, Roonui Faahu et Veihia Van Bastolaer. Cette dernière ayant été impériale samedi dans sa catégorie des -62 kgs et indiscutablement programmée pour les Jeux de 2027 à Tahiti. Il ne faut pas s’emballer mais la Polynesia Taekwondo a quand même un réservoir très prometteur et puis la fédération possède aussi des athlètes emblématiques tels Manu Huaatua honoré samedi, le champion du Pacifique en 2023 étant l’une des valeurs sures pour 2027.



Patrice Bastian

La sélection des cadets pour le Mondial

Filles

51 kg Uratini Maeta (TMS-Taravao)

59 kg Rumatahina Duvale-Tavaearii (TMS-Taravao)



Garçons

33 kg Ariihere Torii (Rotui – Moorea)

41 kg Mananui Chin Foo-Badenas (Excelsior)

45 kg Kewan Yersin (Excelsior)

49 kg Andrew Lai Koun Sing (Excelsior)

53 kg Tehotu Voune (Hum No Faa’a)

61 kg Tevainui Teipoarii (TMS-Taravao)

65 kg Etahn Maeta-Ituragi (Hum No Faa’a)

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 23 Mars 2025 à 15:53 | Lu 613 fois