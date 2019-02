Taekwondo – Championnat de France : Tuarai Hery champion de France élite

Qu’as-tu ressenti à ce moment-là ?



« Une joie intense. C’est bien la première fois que cela m’arrivait, de marquer le point de la victoire à la dernière seconde. On pense qu’en une seconde on ne peut rien faire mais moi je voulais vraiment ramener le titre et j’ai tout fait pour, cela passe ou ça casse. Et merci Seigneur, c’est passé ! Cela montre bien qu’il ne faut jamais lâcher, jusqu’à la dernière seconde tout est possible. Cela arrive d’ailleurs souvent à l’international. Quelqu’un peut se faire mener de 20 points et l’autre revient et passe in extremis dans les dernières secondes. »



Cela ouvre des perspectives ?



« J’espère me qualifier pour les championnats du monde en mai. Ca c’était une première étape. Je pars le week-end prochain en Turquie pour deux compétitions qui font partie du parcours sélectif pour les championnats du monde. Le fait que je sois champion de France, cela me met un pied dedans mais il faudra attendre les résultats des prochaines compétitions. »



Tes projets professionnels ?



« Je suis actuellement à l’Insep en train de suivre une formation DE JEPS sur dix mois en vue d’obtenir un diplôme d’état en taekwondo qui équivaut à un bac + 2. C’est intéressant. Avec ça, je pourrais ensuite passer le DESJEPS sur un peu plus d’un an qui équivaut à une licence, c’est à dire un bac +3 qui me permettra de passer les concours de professeur de sport. Je projette en tous cas de rester dans les métiers du sport. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Un grand remerciement à mon coach Jean Pierre Sicot qui s’est bien occupé de moi. Ensuite merci à toute la famille qui m’a suivi de Tahiti, à ma chérie et une dédicace spéciale pour mon père et ma copine parce que c’était leur anniversaire, mon père le 31 janvier et ma copine le 1er février ! Un beau cadeau d’anniversaire pour tous les deux ! Un merci également à Anne-Caroline Graffe qui m’aide, à Raihau Chin qui me soutient aussi. Merci à mes sponsors Teva Import et Air Tahiti Nui. » Propos recueillis par SB