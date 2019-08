Taehau Augustin retrouvé mort

PAPEETE, le 15 août 2019 - Le corps sans vie de Taehau Augustin, recherché depuis vendredi dernier à Papetoai sur l'île de Moorea, a été retrouvé jeudi matin, a annoncé sa famille dans un message posté sur Facebook.



Triste nouvelle ce jeudi à Moorea. La famille de Taehau Augustin a annoncé jeudi que le jeune homme de 27 ans porté disparu depuis vendredi dernier avait été retrouvé mort dans la matinée. Sans plus de précisions sur les circonstances du décès. Cette semaine, la famille du disparu avait lancé un appel à la population pour tenter de retrouver le jeune homme qui n'avait plus donné de signe de vie depuis vendredi dernier à Vaihere à Papetoai sur l'île soeur.



Le jeune homme avait perdu son emploi d'agent de sécurité récemment. Il était décrit comme "fragile psychologiquement" par son entourage qui craignait le pire depuis cette disparition. Une veillée aura lieu à l'église St Joseph de Paopao et l'enterrement aura lieu vendredi à 15 heures au cimetière de Paopao.