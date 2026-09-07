

Taapuna Master 2026 : un nouveau format “fun” et compet

Tahiti, le 30 septembre 2026 - La Taapuna Master revient pour une 32e édition, du jeudi 8 au dimanche 11 octobre. Cette année, la compétition évolue avec une nouvelle formule, baptisée “Plaisir et Performance”.



Le rendez-vous est à noter dans le calendrier du surf polynésien. L'événement veut évoluer sans perdre son identité : le plaisir de se retrouver autour de la glisse, le goût du challenge et la mythique gauche de Taapuna. Si la houle n'est pas au rendez-vous, l'organisation pourra basculer sur une seconde fenêtre, du 15 au 18 octobre pour de meilleures conditions.



La compétition se déroulera comme à son habitude à Punaauia, sur spot de Taapuna, qui a fait sa réputation avec ses tubes radicaux à fleur de récif. Et le site Orohiti à en face de la passe sera la zone d’accueil du public. Le spot de surf reste réservé aux surfeurs expérimentés, le récif y étant particulièrement affûté. Et à ce titre, la vague ne pardonne pas.



Cette édition est aussi l'occasion pour le Taapuna Surf Club - Pupu Horue de présenter son bureau renouvelé. Pour la première fois de son histoire, une femme est à sa tête : Sarah Lienard-Pahape, qui succède à Lionel Teihotu, président depuis 1998. Ce dernier devient vice-président.



“Cette année va être différente”, annonce d'emblée la nouvelle présidente, avec les mots d'ordre “Plaisir et Performance”. Les deux notions devront cohabiter avec une partie plus “fun” pour détendre le sérieux de la compétition.



Avec le jeudi et le vendredi en mode “fun” où tous les participants seront répartis en trois séries. Puis les résultats de ces trois manches détermineront les séries du samedi et du dimanche avec concrètement, les dix premiers de la Taapuna Fun qui disputeront ensuite la Taapuna Master, “classe des grands”. Le détail du format sera dévoilé progressivement et l'équipe promet encore “quelques surprises”.



Un programme bien détaillé a déjà été dévoilé : bodyboard open tāne et vahine, drop knee open tāne, kneeboard open tāne, ainsi que surf open tāne et vahine. Une catégorie bodyboard minimes, pour les 12-14 ans, est également envisagée : “On attend les inscriptions”, explique l'organisation. Le rendez-vous est à noter dans le calendrier du surf polynésien. L'événement veut évoluer sans perdre son identité : le plaisir de se retrouver autour de la glisse, le goût du challenge et la mythique gauche de Taapuna. Si la houle n'est pas au rendez-vous, l'organisation pourra basculer sur une seconde fenêtre, du 15 au 18 octobre pour de meilleures conditions.La compétition se déroulera comme à son habitude à Punaauia, sur spot de Taapuna, qui a fait sa réputation avec ses tubes radicaux à fleur de récif. Et le site Orohiti à en face de la passe sera la zone d’accueil du public. Le spot de surf reste réservé aux surfeurs expérimentés, le récif y étant particulièrement affûté. Et à ce titre, la vague ne pardonne pas. À l'image du champion en titre, Tereva David , qui devra défendre sa couronne cette année. Sera-t-il détrôné ? Réponse dans quelques jours.Cette édition est aussi l'occasion pour le Taapuna Surf Club - Pupu Horue de présenter son bureau renouvelé. Pour la première fois de son histoire, une femme est à sa tête : Sarah Lienard-Pahape, qui succède à Lionel Teihotu, président depuis 1998. Ce dernier devient vice-président.“Cette année va être différente”, annonce d'emblée la nouvelle présidente, avec les mots d'ordre “Plaisir et Performance”. Les deux notions devront cohabiter avec une partie plus “fun” pour détendre le sérieux de la compétition.Avec le jeudi et le vendredi en mode “fun” où tous les participants seront répartis en trois séries. Puis les résultats de ces trois manches détermineront les séries du samedi et du dimanche avec concrètement, les dix premiers de la Taapuna Fun qui disputeront ensuite la Taapuna Master, “classe des grands”. Le détail du format sera dévoilé progressivement et l'équipe promet encore “quelques surprises”.Un programme bien détaillé a déjà été dévoilé : bodyboard open tāne et vahine, drop knee open tāne, kneeboard open tāne, ainsi que surf open tāne et vahine. Une catégorie bodyboard minimes, pour les 12-14 ans, est également envisagée : “On attend les inscriptions”, explique l'organisation.

Un jury à distance depuis les “Terrasses de Taapuna”

Les lauréats se partageront un prize money calculé selon le nombre de participants et le montant des inscriptions dans chaque catégorie. Des prix spéciaux viendront également récompenser le “Best Air”, le “Hot Ride” en bodyboard vahine et surf open vahine, ou encore le “Best Tube Rider”.



Chez les tenants du titre, Tereva David défendra sa couronne en surf open, Terence Maitui en bodyboard et Sarah Lamotte en bodyboard féminin.



Les effectifs seront plus réduits que d'habitude. Là où la compétition réunit chaque année près d'une centaine de compétiteurs chevronnés, l'organisation en attend au minimum une soixantaine cette année.



Le club poursuit son pari du jugement par caméra, déjà expérimenté l'an dernier. La rénovation de l'hôtel Te Moana, qui servait de base au dispositif, a obligé l'organisation à trouver une autre solution. C'est là qu'entrent en jeu les “Terrasses de Taapuna”, un immeuble un peu plus haut, dont un appartement sera dédié aux officiels. Une caméra à grand zoom y filmera les déferlantes et les officiels arbitreront devant des écrans.



Certains juges seront également sur un bateau, au plus près des sportifs.



Les scores seront, eux, communiqués sur internet et la compétition sera à suivre en intégralité sur la page Facebook du Taapuna Surf Club.



L'esprit “fun” se retrouvera avec un stand de dédicaces qui prendra ses quartiers sur place. Lau Aman, vainqueur de la toute première édition en 1994, y sera présent. Des animations sont également prévues, avec des initiations au paddle et à la plongée.



Sur l'eau, la sécurité sera assurée par les sapeurs-pompiers, la brigade de police de Punaauia, les membres du club diplômés en sauvetage en mer et intervenant en jet-ski, ainsi que les “Tap's boys Water Patrol”.



Le club organisateur rappelle également aux usagers du lagon que la vitesse réglementaire jusqu'à la passe est de 5 nœuds. La ville de Punaauia interviendra depuis le débarcadère du parc Taapuna Orohiti pour assurer la sécurité.



À terre, le stationnement est problématique chaque année. Le staff a confié être en discussions avec la municipalité afin que la police municipale ne distribue pas d'amendes.



Pour désengorger le site, Tahiti Tourisme, sponsor et partenaire de l'événement, a inscrit la compétition à son agenda et mettra à disposition des navettes gratuites pour amener le public, notamment les touristes.

Catégories :



Surf Open Tane / Vahine

Bodyboard Open Tane / Vahine

Drop Knee Open Tane

Kneeboard Open Tane

Bodyboard Minimes 12-14 ans envisagée.

Pratique : Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 7 octobre, en envoyant un message sur Messenger et au Shop Tahiti Surf.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 30 Septembre 2026 à 16:22 | Lu 199 fois



