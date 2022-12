TRE transports en grève : le nouveau patron "refuse" la reprise de l'ancienneté de ses salariés

Tahiti le 27 décembre 2022 – La CSTP-FO va saisir le tribunal du travail mercredi pour dénoncer les agissements de la société TRE transports, ex-Tehihira et fils, appartenant à Enrico Tamarino, dont les salariés sont en grève depuis jeudi dernier. Leur nouveau patron refuse l'ancienneté de ses employés dans leur nouveau contrat.



“Le taux horaire non respecté”, “le Smig à 160 000 et non à 30 000 Fcfp (sic)”, font partie des revendications inscrites sur un panneau par les anciens salariés de la société Tehihira et fils, devenue TRE Transports. Ils fustigent aussi la non prise en compte de leur ancienneté. Tehihira et fils, prestataire de l’Huilerie de Tahiti, a été rachetée et renommée par Enrico Tamarino. Ses salariés sont en grève depuis jeudi dernier. Après deux rencontres infructueuses avec le patron et “ses positions fermes (…) concernant le non-transfert de l'ancienneté des employés”, le syndicat et quelques employés se sont rendus à l’inspection du travail mardi pour dénoncer plusieurs dysfonctionnements sur le piquet de grève. En effet, deux agents de l’inspection du travail ont effectué un contrôle et ont constaté que l’employeur avait fait appel à des personnes extérieures à l’entreprise. “Le nombre de remplaçants est de douze” affirme Moeava Helme de la CSTP-FO. Il ajoute que certains étaient en heure de pause au moment du contrôle, “sinon il y en aurait eu plus”. Devant ce constat, la CSTP-FO a décidé de saisir le tribunal du travail en référé dès mercredi matin afin de “faire cesser ce travail illicite”.

Quatre infractions constatées Lors de la visite des contrôleurs à Fare Ute, quatre infractions ont été constatées, dont l’embauche de quatre employés lors du préavis de grève déposé par les salariés de l'ex-société Tehihira et fils. “On va saisir le juge dès demain (aujourd'hui, ndlr) pour que cesse cette situation” assure Moeava Helme. Il affirme également que Tamarino utilise les employés d'une autre de ses sociétés pour pallier l’absence des grévistes. “L’inspection du travail va dans notre sens pour ce qui est de la reprise des salariés avec leur ancienneté”, précise Moeava Helme de la CSTP-FO. L’inspection a souligné au syndicaliste que “même si ce n’est pas la même entreprise, il s’agit tout de même d’un transfert des salariés”. Et depuis le début du mouvement de grève jeudi dernier “Enrico Tamarino refuse d’entendre parler de ce transfert des salariés. Il a donc rompu tout contact avec nous. Il fait de même avec l’inspection du travail”, souligne le syndicaliste. Dans l’entreprise certains salariés ont jusqu’à 22 ans d’ancienneté.

Contacté, la compagne de l’entrepreneur nie toute infraction au code du travail. Elle assure : “On est réglo, on sait ce qu’on fait”. Elle ajoute que deux des employés sur place ont été recrutés par Tamarino Transports et non par l’entreprise TRE et dit ne pas savoir, concernant les recrutements, “de quels travailleurs ils parlent”. La suite aura vraisemblablement lieu prochainement au tribunal du travail.





