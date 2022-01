Tīteti ’Āi’a prolongé et modifié

Tahiti, le 26 janvier 2022 - Le dispositif Tīteti ’Āi’a, qui a facilité 8 000 séjours l'année dernière, est prolongé en 2022. Doté de 100 millions de Fcfp, le dispositif a été légèrement modifié.



Instauré en 2021 pour soutenir le tourisme intérieur, le dispositif Tīteti ’Āi’a encourage les résidents à voyager dans les îles en proposant un coupon voyage participant financièrement aux dépenses du séjour, notamment le paiement de diverses prestations touristiques.



Le bilan est très positif avec plus de 8 000 voyages engagés pour l’année 2021 grâce au dispositif. Les pensions de famille ont d’ailleurs été les principales bénéficiaires, notamment les pensions de l’archipel des Tuamotu. Avec un effet de levier sur les retombées économiques de près de 1 pour 4 pour les destinations les plus éloignées, l’objectif a été atteint. Fort de ce constat, le gouvernement a proposé la prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2022 et d’y apporter des améliorations, notamment sur le fait qu’une personne peut désormais bénéficier de plusieurs coupons dans l’année. Ces modifications ont été validées par les élus de l’assemblée de la Polynésie française réunis en séance plénière le 9 décembre 2021.



Le conseil des ministres, réuni ce jour, vient valider les périodes de réservation et de séjour durant lesquelles le dispositif est désormais applicable. Les réservations devront être effectuées hors périodes du Salon, c’est-à-dire :

- Du 1er janvier au 31 janvier 2022 ;

- Du 1er mars 2022 au 31 août 2022 ;

- Du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ;



Les séjours devront se faire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ou du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. De surcroît, l’arrêté vient préciser les modalités de sanctions en cas de fraude du bénéficiaire ou du prestataire touristique concerné. Le gouvernement prévoit une enveloppe budgétaire de 100 millions de Fcfp pour ce dispositif en 2022.



Rédigé par Conseil des ministres le Mercredi 26 Janvier 2022 à 16:32 | Lu 444 fois