Tāhei 'autī ia Moorea et le lien avec l'océan

Moorea, le 4 décembre 2022 - Après avoir récemment honoré le ciel et la mer pour célébrer le premier anniversaire du Tāhei 'autī ia Moorea, une cinquantaine de nageurs ont cette fois-ci honoré la mer en reliant la plage de Temae au site de Paetou. Le but de la fédération Tāhei 'autī ia Moorea étant toujours de se battre contre les “projets destructeurs” afin de préserver l’île.



Après avoir, dans le cadre de la célébration du Tāhei 'autī ia Moorea, honoré le ciel le 24 septembre dernier sur le sommet du mont Tohiea et la terre avec une cérémonie culturelle autour du Pou Tapu à Temae le 19 novembre, la fédération Tāhei 'autī ia Moorea a honoré la mer samedi en reliant la plage de Toatea au site Paetou à la nage. La journée a commencé par une cérémonie culturelle avec des 'ōrero et des chants autour du Pou Tapu ainsi qu’un dépôt d’une grande liane de 'autī tressée dans la mer. Une cinquantaine de nageurs de l’île sœur se sont ensuite jetés à l’eau pour cette traversée symbolique à la nage.



“C’était important pour nous de célébrer les un an du Tāhei 'autī ia Moorea. C’était une nage pacifique et respectueuse toujours avec pour objectif de montrer notre attachement à notre île de Moorea et surtout à la préservation de son authenticité et de sa population”, a réagi Rahiti Buchin, président de la fédération, avant de revenir sur les deux grosses actions durant la première année d’existence de sa fédération. “Nous avons attaqué en justice la SNC Paetou pour des irrégularités constatées dans ses travaux sur le site Paetou. Concernant le dossier de Toatea, nous avons, en partenariat avec quelques élus, recueilli plus de 2 800 signatures pour demander officiellement au tāvana ainsi qu’à son conseil municipal d’organiser une consultation populaire sur le devenir de Temae. Est-ce que la population de Moorea veut que Temae devienne une plage privée pour les touristes étrangers de luxe ou est-ce qu’elle veut que cette plage reste publique pour que les habitants puissent en bénéficier le plus longtemps possible ?”, ajoute Rahiti Buchin.

Parmi les nageurs, on retrouvait Hans Hunter qui est venu notamment pour porter la voix de la jeunesse. “Je trouve que les jeunes se réveillent en général. Il y a quand même un éveil de conscience par rapport à tout ce qui se passe, c'est-à-dire l’écologie, la pollution, le non-respect de l’environnement… Je pense que ce n’est pas avec la force qu’on va réussir et ni avec la guerre ou les armes. On va y arriver avec l’amour pour notre jeunesse et pour notre fenua”, a-t-il déclaré. Les surfeurs de l’association Aimeho surf Moorea étaient également présents samedi dans le groupe des nageurs. “Nos surfeurs, qui sont des enfants de l’île, étaient déjà présents l’année dernière pour faire le lien avec l’océan. On souhaitait donc être là pour rester dans cette continuité. C’était important de montrer notre soutien à la fédération dans les actions qu’elle mène pour que l’île soit toujours préservée et qu’elle garde cette authenticité ainsi que cet équilibre”, a précisé Moanatea Couraud, président de l’association.





Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 4 Décembre 2022 à 19:50 | Lu 241 fois