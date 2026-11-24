

Swimrun - Un bouquet final réussi à Punaauia

Tahiti, le 24 novembre 2026 - La 4e édition de l’Olympian swimrun organisée par Punaruu triathlon s’est déroulée, dimanche, au PK 15 à Punaauia. Près de 200 athlètes répartis dans cinq épreuves se sont réunis pour participer à la dernière compétition de l’année. Corentin Sandeau et Nicolas Martin ont décroché la victoire dans la catégorie reine tout comme Louise Grosgogeat et Guénaëlle Rauby.



Le sable de Toaroto a été le terrain de jeu des athlètes à l’occasion de la 4e édition de l’Olympian swimrun. Près de 200 participants se sont réunis, dimanche matin, au PK 15 à Punaauia afin de participer à la dernière course de l’année 2026 au fenua.



L’événement a proposé cinq épreuves combinant natation et course à pied. Le top départ a été donné par les deux parcours de la swimrun réparties en catégorie S (2,2 km de natation et 6,2 km de course à pied) et M (3 km de natation et 15 km de course à pied).



Ce dernier format proposé était réservé aux meilleurs athlètes qui ont dû participer en duo à l’épreuve reine. Corentin Sandeau et Nicolas Martin se sont adjugé l’épreuve reine en un peu plus de 1h et 45 minutes d’effort. Tehoarii et Tereva Tapatoa ainsi que Thomas Mourier et Tehono Sandras complètent le podium masculin.



Chez les hine, Louise Grosgogeat et Guénaëlle Rauby ont triomphé avec un chrono de 2h4’06” devant Océane Maindron et Mylène Gauthey ainsi que Marta Slosarska et Adélaïde Treujou. Géraldine Aune et Rémi Palluaud se sont imposés dans la catégorie mixte.





Matthieu Kruker et Heimana Teriitehau dominent la course S La swimrun S a particulièrement été “prisée” avec plus de 70 inscrits, peut-être parce qu’il y avait “moins de dénivelé” a constaté Magali Boaretto, membre de Punaruu triathlon. Matthieu Kruker et Heimana Teriitehau ont été les plus forts (1h4’12”). Ils se sont imposés avec une avance de trois minutes par rapport à la paire mixte composée de Pierre et Bénédicte Marion. Le premier duo fémin à être arrivé est celui d’Iris Pons et Marie-Jeanne Céran-Jérusalémy (1h23’45”).



Les plus jeunes ont aussi été de la partie à l’occasion d’un aquathlon 6-8 ans, 9-11 ans et d’un parcours XS. Une édition “réussie” pour le club de Punaruu qui redoutait que la fête soit perturbée par les conditions météos. Place désormais à l’année 2027 et les Jeux du Pacifique pour les différents adeptes de swimrun.





Rédigé par Valentin Fleury le Mardi 24 Novembre 2026 à 11:49 | Lu 237 fois



