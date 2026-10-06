

Swimrun - Heimanu Sichan s’adjuge la Varua Solo Survivor

Tahiti, le 12 octobre 2026 - La deuxième édition de la Varua Solo Survivor a réuni près de 30 athlètes, dimanche, sur le site du motu Ovini. Une swimrun particulière puisqu'il fallait boucler chaque tour dans un temps imparti afin de continuer la compétition. Seulement cinq d’entre eux ont réussi à parcourir les 36,5 kilomètres. D’autres épreuves dans un format d’aquathlon se sont également déroulées tout au long de la journée.

Courir, nager, se ravitailler et ainsi de suite… Puissance 10 ! Près d’une trentaine de sportifs intrépides ont pris le départ, dimanche matin, de la deuxième édition de la Varua Solo Survivor au motu Ovini de la commune de Teva i Uta.



Dès 9 heures, les athlètes du Fenua se sont élancés pour une première boucle de 3,65 km (2,5 km de course à pied et 1,1 km de natation). Un exercice largement à la portée de tous les participants. Mais trop beau pour être vrai. Car cette swimrun si particulière est en fait une véritable épreuve d’endurance dont le concept est inspiré tout droit des États-Unis.



“C’est vraiment un format de course différent, surtout en swimrun que l’on pratique habituellement à deux. Cette fois, les athlètes sont seuls, donc l’approche mentale et physique change. Sur ce genre d’épreuve, on leur demande d’aller chercher leurs limites, de puiser dans leurs ressources pour se dépasser. C’est un véritable combat contre soi-même”, expliquait la présidente du Varua Swimrun, Vaitiare Ly Wing, lors de la première édition en décembre.



Une course contre la montre Il y avait en tout dix boucles, soit 36,5 kilomètres (25,5 km de course à pied et 11 km de natation), à réaliser afin d’obtenir le statut de finisher. Si les coureurs bénéficient d’une période de repos dès qu’ils franchissent la ligne d’arrivée, la tâche est loin d’être aisée car le temps imparti diminue tous les deux tours de cinq minutes pour au final ne laisser qu’une demi-heure lors du dernier circuit.



Une prouesse que 22 concurrents avaient réussi à accomplir lors de l’édition inaugurale de l’événement. Après neuf manches, ils étaient pourtant déjà moins d’une dizaine encore en lice cette année. Mais, un groupe d’irréductibles polynésiens résistait encore et toujours au chronomètre.





Le courant joue les trouble-fêtes Ils ont finalement été cinq, sur les 28 au départ, à être allés jusqu’au bout après environ sept heures d’effort. “Il y a eu moins de finishers cette année à cause du courant qui a impacté une portion du parcours en natation”, précise l’association sportive Varua Swimrun qui a organisé la compétition sous l’égide de la Fédération tahitienne de triathlon.



Comme l’année dernière, Solène Bernagout est parvenue à terminer la course et conserve ainsi son statut de “survivor”. Chez les tane, Heimanu Sichan a signé le meilleur temps. Le podium est complété par Tehono Sandras et Thomas Mourier.



Les courses d’aquathlon ont été remportées par Axel Choumiloff et Marjorie Vermeulen ainsi que Nuuroa Iro et Cézanne Paillard-Brunet respectivement dans les catégories S et XS.



Résultats Varua Solo Survivor



Hommes



1er Heimanu Sichan



2e Tehono Sandras



3e Thomas Mourier



Femmes



1re Solène Bernagout



2e Géraldine Aune



3e Océane Maindron



Format S



Hommes

1er Axel Choumiloff



2e Kévin William



3e Fabien Lann



Femmes



1re Marjorie Vermeulen



2e Julie Bruyere



Format XS



Hommes

1er Nuuroa Iro

2e Pacome Sergent



3e vaki Mihalic



Femmes



1re Cézanne Paillard-Bruet



2e Satine Lesy



3e Mathilde Bouffaut



Course 9-11 ans

Garçons



1er Gabriel Mihalic



2e Manea Guillou



3e Mathis Caillonneau



Filles



1re Mohea Choune



2e Titaua Bertrand



3e Hani Mihalic



Course 6-8 ans

Garçons



1er Marius Paillard-Brunet



2e Eliott Sergent



3e Teunuarii Saugrain



Filles

1re Alia Sarda



2e Tiarangi Mau



3e Julia Mai Tetahaimaui







Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 12 Octobre 2026 à 17:58 | Lu 288 fois



