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Swimrun - Heimanu Sichan s’adjuge la Varua Solo Survivor


Swimrun - Heimanu Sichan s’adjuge la Varua Solo Survivor

Tahiti, le 12 octobre 2026 - La deuxième édition de la Varua Solo Survivor a réuni près de 30 athlètes, dimanche, sur le site du motu Ovini. Une swimrun particulière puisqu'il fallait boucler chaque tour dans un temps imparti afin de continuer la compétition. Seulement cinq d’entre eux ont réussi à parcourir les 36,5 kilomètres. D’autres épreuves dans un format d’aquathlon se sont également déroulées tout au long de la journée. 

 

Courir, nager, se ravitailler et ainsi de suite… Puissance 10 ! Près d’une trentaine de sportifs intrépides ont pris le départ, dimanche matin, de la deuxième édition de la Varua Solo Survivor au motu Ovini de la commune de Teva i Uta.  

 

Dès 9 heures, les athlètes du Fenua se sont élancés pour une première boucle de 3,65 km (2,5 km de course à pied et 1,1 km de natation). Un exercice largement à la portée de tous les participants. Mais trop beau pour être vrai. Car cette swimrun si particulière est en fait une véritable épreuve d’endurance dont le concept est inspiré tout droit des États-Unis.  

 

C’est vraiment un format de course différent, surtout en swimrun que l’on pratique habituellement à deux. Cette fois, les athlètes sont seuls, donc l’approche mentale et physique change. Sur ce genre d’épreuve, on leur demande d’aller chercher leurs limites, de puiser dans leurs ressources pour se dépasser. C’est un véritable combat contre soi-même”, expliquait la présidente du Varua Swimrun, Vaitiare Ly Wing, lors de la première édition en décembre. 


Une course contre la montre

Il y avait en tout dix boucles, soit 36,5 kilomètres (25,5 km de course à pied et 11 km de natation), à réaliser afin d’obtenir le statut de finisher. Si les coureurs bénéficient d’une période de repos dès qu’ils franchissent la ligne d’arrivée, la tâche est loin d’être aisée car le temps imparti diminue tous les deux tours de cinq minutes pour au final ne laisser qu’une demi-heure lors du dernier circuit.  

 

Une prouesse que 22 concurrents avaient réussi à accomplir lors de l’édition inaugurale de l’événement. Après neuf manches, ils étaient pourtant déjà moins d’une dizaine encore en lice cette année. Mais, un groupe d’irréductibles polynésiens résistait encore et toujours au chronomètre. 



Le courant joue les trouble-fêtes

Ils ont finalement été cinq, sur les 28 au départ, à être allés jusqu’au bout après environ sept heures d’effort. “Il y a eu moins de finishers cette année à cause du courant qui a impacté une portion du parcours en natation”, précise l’association sportive Varua Swimrun qui a organisé la compétition sous l’égide de la Fédération tahitienne de triathlon.  

 

Comme l’année dernière, Solène Bernagout est parvenue à terminer la course et conserve ainsi son statut de “survivor”. Chez les tane, Heimanu Sichan a signé le meilleur temps. Le podium est complété par Tehono Sandras et Thomas Mourier.  

 

Les courses d’aquathlon ont été remportées par Axel Choumiloff et Marjorie Vermeulen ainsi que Nuuroa Iro et Cézanne Paillard-Brunet respectivement dans les catégories S et XS.  


Résultats

Varua Solo Survivor

 

Hommes 

 

1er Heimanu Sichan  

 

2e Tehono Sandras 

 

3e Thomas Mourier 

 

Femmes 

 

1re Solène Bernagout 

 

2e Géraldine Aune 


3e Océane Maindron 

 

Format S  

 

Hommes 

1er Axel Choumiloff  


2e Kévin William  
 

3e Fabien Lann  

 

Femmes  

 

1re Marjorie Vermeulen  

 

2e Julie Bruyere 

 

Format XS  

 

Hommes  

1er Nuuroa Iro  

2e Pacome Sergent  

 

3e vaki Mihalic 


Femmes 

 

1re Cézanne Paillard-Bruet 

 

2e Satine Lesy  

 

3e Mathilde Bouffaut 

 

Course 9-11 ans 

Garçons 

 

1er Gabriel Mihalic  


2e Manea Guillou 


3e Mathis Caillonneau  

Filles 

 

1re Mohea Choune  

 

2e Titaua Bertrand  


3e Hani Mihalic 

 

Course 6-8 ans  

Garçons  

 

1er Marius Paillard-Brunet 

 

2e Eliott Sergent  

 

3e Teunuarii Saugrain  

 

Filles 

1re Alia Sarda  


2e Tiarangi Mau  


3e Julia Mai Tetahaimaui 

 



Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 12 Octobre 2026 à 17:58 | Lu 288 fois
           


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