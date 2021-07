Surveillance sanitaire : Les voyageurs passent à la caisse

Tahiti, le 6 juillet 2021 - Une contribution financière de 5 à 12 000 Fcfp sera demandée aux voyageurs à destination de Tahiti à compter du 20 juillet, dès l’enregistrement sur la plateforme Etis.



A compter du 20 juillet prochain, l’obtention du récépissé Etis sera assujettie au règlement par les voyageurs à destination de Tahiti, d’un forfait de 5 à 12 000 Fcfp, dès l’enregistrement sur la plateforme Etis. Cette “contribution”, indique Tahiti Tourisme dans un communiqué diffusé mardi, inclut le traitement des demandes administratives et sanitaires, les démarches Etis, les tests à l’arrivée et le suivi des passagers débarquant en Polynésie française.



Ainsi, chaque voyageur vacciné, et chaque mineur âgés de 6 ans à 18 ans non vacciné accompagnant un parent ou responsable légal vacciné, devra s’acquitter d’une contribution de 5 000 Fcfp.

Cette contribution aux frais de surveillance sanitaire sera de 12 000 Fcfp pour les voyageurs non vaccinés de plus de 6 ans non accompagné d’un responsable légal vacciné.



Une exonération est prévue pour les enfants de moins de 6 ans, les étudiants résidant en Polynésie française, les accompagnants de personne de retour d’évacuation sanitaire, les personnels navigants et les professionnels de santé, domiciliés en Polynésie française, effectuant un déplacement dans le cadre de leur activité professionnelle avec un temps d’arrêt hors de la Polynésie française inférieur ou égal à 7 jours.