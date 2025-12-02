

Suriname : l'homme qui a tué 9 personnes dans la nuit de samedi à dimanche s'est suicidé en prison

Paramaribo, Suriname | AFP | lundi 29/12/2025 - L'homme qui a tué neuf personnes, dont 5 enfants, dans la nuit de samedi à dimanche, s'est suicidé en prison, a annoncé lundi matin la police du Suriname, petit pays néerlandophone du nord de l'Amérique du sud.



"D.A., 43 ans, qui a ôté la vie à neuf personnes par des coups de couteau (...) s'est pendu (...) dans les cellules du commissariat de Keizerstraat" de Paramaribo, la capitale du pays, a indiqué la police dans un communiqué.



L'homme, blessé par balles aux jambes lors de son arrestation, avait été transféré de l'hôpital à la prison dimanche soir, a-t-elle ajouté.



La mort a été constatée vers 8H00 (11H00 GMT), a précisé la police.



Souffrant de troubles mentaux, l'homme a tué quatre de ses enfants, âgés de 5 à 15 ans, et cinq habitants du quartier, âgés de 7 à 80 ans dans le quartier Richelieu du district de Commewijne dans l'est de Paramaribo, avait précisé dimanche le chef de la police Melvin Pinas.



Deux autres personnes, la fille de 16 ans du suspect et un voisin de 72 ans, ont aussi été hospitalisées avec des blessures par arme blanche.



Le ministre de la Justice et de la police Harish Monorath a donné plus de précisions sur le décès du sispect, lors d'une interview en direct à la radio locale ABC



"Il avait déjà été transféré (...). C'était un moment où personne n'était présent, et il s'est pendu".



"Il pouvait être déplacé sans problème. Aucun soin hospitalier supplémentaire n'était nécessaire. Il était sous étroite surveillance policière jusqu'à ce qu'il puisse être transféré à la maison d'arrêt", a-t-il souligné, tout en ajoutant qu'il attendait davantage d'explications.



Le ministre, qui a rendu visite aux familles dimanche, est aussi revenu sur le drame.



"Pour autant que nous comprenions, cela a commencé au domicile. Deux enfants ont pu quitter la maison (...) et appelé la grand-mère de l'autre côté de la rue".



"La grand-mère et le grand-père sont venus en secours, avec des conséquences mortelles pour eux. Il (l'homme) s'est ensuite rendu dans l'autre maison, où se trouvaient aussi les autres voisins et l'enfant", a raconté M. Monorath.



"Après avoir tué les gens, il s'est rendu chez sa famille plus bas dans la rue, vraisemblablement pour les tuer là-bas également. Il y a été stoppé par la police, qui l'a ensuite arrêté", a conclu le ministre.



Le cabinet de la présidence avait diffusé dimanche une déclaration officielle soulignant que "la cheffe de l'État Simon Geerlings-Simons déplore la perte tragique de vies humaines, parmi lesquelles des enfants".



"Ce drame nous touche en tant que nation à une période où nous avons célébré Noël ensemble et nous nous préparons au passage à la nouvelle année - un temps qui devrait justement être placé sous le signe de la solidarité et de l'espoir", a commenté le présidente.



"Le gouvernement du Suriname assure que l'aide et l'accompagnement professionnels des instances compétentes seront disponibles pour les proches des victimes. Il a également été décidé que le gouvernement prendrait en charge les frais des funérailles, en signe de solidarité et de compassion", selon la déclaration de la présidence.

le Lundi 29 Décembre 2025






