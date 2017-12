Surf de gros – Hawai’i : Tikanui Smith a surfé Jaws à la nage

Tu y es donc allé à la nage, sans être tracté ?



« Mes copains me surveillaient en jet ski pour la sécurité, j’avais donc moins de stress. Ma planche 10’4 a piqué sur une énorme vague au moment du take off. Mais j’ai actionné mon gilet gonflable qui a très bien fonctionné. Ensuite, je me suis dit que j’allais attendre une énorme. Une série est arrivée, les copains m’avaient dit « prend la deuxième » parce qu’avec la tempête cela bouge beaucoup. Pour être honnête, j’avais peur et pas du tout envie de prendre ni la première, ni la deuxième ! »



« Je n’étais pas spécialement bien placé mais je me suis dit « GO », ça passe ou ça casse. Après un gros take off, je suis arrivé en bas de la vague, j’ai vu le mur, j’ai fait mon « bottom turn », cela a pété juste derrière moi et j’ai réussi à m’échapper de justesse. Du coup, après celle là j’étais content, je suis retourné au fond, j’ai pris encore d’autres vagues, j’ai « rebouffé » encore une énorme et puis le vent est arrivé très fort, on a commencé à sortir de l’eau vers midi. »



Travailles-tu ton apnée pour mieux gérer les « bouffes » ?



« Oui, j’ai beaucoup travaillé avec mon grand frère Denis sur l’apnée, il connaît toutes les techniques. Il m’a montré des exercices à faire pour me préparer. C’est ce que je fais systématiquement pour préparer mes sessions. C’est en répétant ces exercices que je trouve le courage d’y aller. Cela m’enlève la pression. Si j’arrive à tenir plus de trois minutes dans mon canapé en statique, je me dis que vais pouvoir rester trente secondes sous l’eau plus facilement. »



Quelles sensations justement lors de ces « bouffes » ?



« J’appréhendais le fait de « bouffer » de nouveau à Jaws mais franchement grâce aux exercices de mon frère, que j’ai répété même sur le jet ski avant d’aller à l’eau, cela a été. Avant d’aller à l’eau, j’arrête de parler et je me concentre sur les exercices. Donc je dois dire que lors de mes deux grosses « bouffes » j’ai été relativement « à l’aise ». J’ai été aussi moins au fond que lors des « bouffes » de l’année dernière. J’ai pas eu de moment de panique et le gilet a bien fonctionné. »