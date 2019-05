Surf de gros – 9 mai/Teahupo’o : Focus sur Ruarii Atani et Ariihoe Tefaafana

Parole à Ruarii Atani, free surfeur :



Comment tu te définirais en tant que surfeur ?



« Je pense que j’ai réussi à atteindre un bon niveau. Je voulais apprendre à bien choisir les vagues, à bien apprendre à lire les vagues dans les grosses conditions. Cette capacité ne s’acquiert que grâce à l’expérience et avec toutes ces vagues que j’ai pu prendre, j’ai pu progresser dans les grosses conditions. J’ai pu aussi progresser au niveau de la gestion de mon stress quand il y a du monde, grâce à l’expérience acquise à Taapuna qui est un spot où il y a du monde. J’arrive à me relâcher. Dès qu’il y a une grosse houle, j’ai cette envie d’y aller. D’être au pic, d’être présent. »



Tu as pu passer du Taapuna Master à autre chose ?



« Teahupo’o nous fait sortir de l’ombre. Teahupo’o, c’est la lumière. Dès que tu as une bombe à Teahupo’o, tu es pris en photo par des photographes et vidéastes locaux mais aussi internationaux. On se fait connaître. Initialement, je voulais un bon travail et j’ai pu l’obtenir. Je travaillais dans la maçonnerie puis comme laborantin en entreprise. Mais j’ai laissé tomber ce travail pour choisir ma voie dans le surf professionnel parce que c’est ce que j’aime. J’ai choisi le free surf plutôt que le monde de la compétition. »



Quelques mots sur ta session de jeudi ?



« Je me suis préparé physiquement et mentalement pour la première houle de la saison qui est arrivée jeudi. Mon objectif était de trouver la « magic bomb ». Ce jour-là, j’ai pris trois vagues. La deuxième, le matin, était grosse. Personne ne la voulait au pic, j’ai décidé de dépasser mes limites mais j’ai pris un gros « jump » (rires). Merci à oncle Vetea David pour le rescue. Ensuite, je suis revenu attendre une autre et c’est là que j’ai eu un autre « gros barrel » magique. Merci Seigneur, merci Teahupo’o. »



Tu as aussi évolué au niveau hygiène de vie ?



« Oui, car c’est très important. J’y pensais déjà beaucoup mais je n’agissais pas. Puis j’ai eu un choc. Quand j’ai quitté mon travail, j’ai commencé à réfléchir là-dessus. J’ai commencé à faire mon propre fa’apu à la maison, à n’acheter que des légumes, des trucs pas trop chers. De bons copains à Tahiti m’ont aidé en me disant que ce que je faisais avant, c’était pas bon. A Hawai’i aussi. Des amis qui étaient en bonne santé. J’ai complètement changé de mode de vie. J’ai arrêté la limonade, le sucre…toutes les mauvaises habitudes que j’avais. Cela ne m’empêche pas de manger un bon poisson cru au lait de coco mais j’essaye d’être focus. Je sais que la santé, c’est ce qu’il y a de plus important. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie mes sponsors pour ce qu’ils m’ont donné : DaKine Tahiti et DaKine Hawai’i, Kevin Heminway Surfboard, Volvic, Future fins et Surfn Supply. C’est très dur, surtout dans la voie que j’ai choisie, celle du free surf, il faut savoir se vendre en boostant sa page facebook ou Instagram, ce n’est pas évident mais c’est en surfant des grosses vagues qu’on y arrive. » Propos recueillis par SB