Tahiti, le 26 novembre 2026 - La jeune surfeuse polynésienne a dû déclarer forfait pour la dernière manche du Championship Tour prévue à Hawaii (8 au 20 décembre) à la suite d’une blessure. Tya Zebrowski n’aura donc pas l’opportunité de garder sa place au sein de l’élite mondiale la saison prochaine.





Fin d’année sur le circuit pour Tya Zebrowski. La jeune surfeuse (15 ans), qui dispute sa première saison sur le circuit du Championship Tour, a dû renoncer à la dernière manche de la saison prévue à Hawaii (8 au 20 décembre).





Cette décision signifie donc que notre ‘aito dit adieu à ses chances de conserver sa place au sein de l’élite mondiale l’année prochaine. Car malgré une belle deuxième place lors de l’étape au Brésil, Tya Zebrowski occupe actuellement le 19e rang au classement du CT.





Or seulement les 14 premières seront automatiquement requalifiées. Idem sur les Challenger series où elle se situe à la 55e place et ne peut plus prétendre au Top 6. Il restera ensuite seulement trois wild-cards qui seront décernés par la WSL à l’issue de la saison.

