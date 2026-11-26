Tahiti, le 26 novembre 2026 - La jeune surfeuse polynésienne a dû déclarer forfait pour la dernière manche du Championship Tour prévue à Hawaii (8 au 20 décembre) à la suite d’une blessure. Tya Zebrowski n’aura donc pas l’opportunité de garder sa place au sein de l’élite mondiale la saison prochaine.
Fin d’année sur le circuit pour Tya Zebrowski. La jeune surfeuse (15 ans), qui dispute sa première saison sur le circuit du Championship Tour, a dû renoncer à la dernière manche de la saison prévue à Hawaii (8 au 20 décembre).
Cette décision signifie donc que notre ‘aito dit adieu à ses chances de conserver sa place au sein de l’élite mondiale l’année prochaine. Car malgré une belle deuxième place lors de l’étape au Brésil, Tya Zebrowski occupe actuellement le 19e rang au classement du CT.
Or seulement les 14 premières seront automatiquement requalifiées. Idem sur les Challenger series où elle se situe à la 55e place et ne peut plus prétendre au Top 6. Il restera ensuite seulement trois wild-cards qui seront décernés par la WSL à l’issue de la saison.
Kauli Vaast et Vahine Fierro en mission
De son côté, Vahine Fierro sera bien de la partie sur le North Shore d’Oʻahu. La reine de Teahupo’o, 20e au classement, doit atteindre a minima les demi-finales de la compétition pour garder ses chances de rester dans le CT. Elle sera opposée à la Portugaise Yolande Hopkins au premier tour. En cas d’échec, Vahine Fierro aura une ultime chance de sauver sa place si elle parvient à réaliser un gros coup lors de la dernière étape des Challenger Series en Australie (1er au 7 mars 2027).
Kauli Vaast fera quant à lui son entrée en lice directement au troisième tour du Pipe Master face au vainqueur de la série entre Baron Mamiya et Rio Wanda. Le champion olympique est quasiment assuré de s’octroyer le titre de rookie de l’année et a encore dans le viseur le Top 10 mondial. Pour rappel, les points seront multipliés par 1,5 à l’occasion de la dernière manche sur les vagues hawaïennes. Le vainqueur obtiendra donc la bagatelle de 15 000 points.