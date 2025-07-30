

Surf - Trois 'aito en lice pour la couronne ISA

Tahiti, le 20 août 2025 - Trois Polynésiens ont été appelés en équipe de France pour les prochains championnats du monde de surf ISA, qui se tiendront au Salvador du 5 au 14 septembre prochain. Kauli Vaast, Aelan Vaast et Kiara Goold représenteront la Polynésie au sein d'une équipe tricolore remaniée. En effet, cinq des six athlètes de la sélection précédente ont été remplacés pour des raisons diverses.



La Fédération française de surf (FFS) a communiqué, dans la nuit de mardi à mercredi, la liste des athlètes sélectionnés pour les prochains championnats du monde ISA qui se tiendront au Salvador, du 5 au 14 septembre prochain. Sur cette liste, trois Tahitiens : Kauli Vaast (23 ans), Aelan Vaast (20 ans) et Kiara Goold (15 ans). Une belle surprise pour le contingent polynésien étant donné que du côté des filles, Vahine Fierro et Tya Zebrowski font désormais office de têtes d'affiche pour ce type de rendez-vous en l'absence de la Réunionnaise Johanne Defay.



Les 'aito, fers de lance du surf tricolore



Et si leur absence n'est pas encore expliquée, à l'inverse, la Fédération française de surf assume sa position quant aux choix de Kiara Goold et Aelan Vaast : “À 15 ans, Kiara Goold va connaître sa toute première sélection tricolore après avoir fait deux Mondiaux juniors avec Tahiti. Elle s'est récemment illustrée en atteignant les quarts de finale du Challenger Series de Ballito, en Afrique du Sud, en juin. Actuellement 24e (classement des Challengers Series, NDLR), elle est la 4e meilleure surfeuse française du moment derrière Johanne Defay, Vahine Fierro et Tya Zebrowski.” De son côté, Aelan Vaast a déjà participé à une sélection tricolore sur les Mondiaux juniors de 2022, ainsi qu'à trois autres précédemment avec Tahiti. Et la FFS souligne : “Aelan Vaast a été retenue par le comité de sélection au regard notamment de son titre de championne de France 2024 et de sa finale sur le QS 2000 de Tahiti. Son aisance dans les vagues puissantes sera un atout supplémentaire pour les Bleus.”



Et sans surprise, la sélection française se réjouit également de la participation du champion olympique en titre : “Kauli Vaast veut le titre mondial et quand on connaît sa détermination à aller au bout de ses rêves, on peut légitimement croire en ses chances”, confie la FFS. “D'autant qu'il apprécie fortement les vagues du Salvador, où il était allé chercher voici deux ans son ticket pour Paris 2024.” Et le Tahitien sera effectivement bien entouré puisqu'il pourra compter sur le soutien et la présence de son mentor Jérémy Flores en tant que manager de cette équipe de France, et sur celle de Joan Duru, son ancien coéquipier et désormais coach du circuit pro.



Une nouvelle ère pour l'équipe de France



Autres sélectionnés pour cette aventure au Salvador, Jorgann Couzinet (31 ans), Sam Piter (21 ans) et Clémence Schorsch (16 ans). Ce qui donne une équipe de France profondément remaniée puisque cinq des six athlètes de l'édition 2024 à Porto Rico ne seront pas de la partie cette année. Une sélection qui traduit également une volonté de la FFS de préparer l'avenir avec une moyenne d'âge de seulement 21 ans. En revanche, hors de question pour l'équipe tricolore de revoir les objectifs à la baisse. L'objectif est clair : préparer les Jeux olympiques de 2028.



“Contrairement aux cinq éditions précédentes, aucun quota olympique ne sera mis en jeu”, explique la Fédération française de surf. “D'autant que le classement final des nations aura toute son importance pour les éditions suivantes. L'objectif est de maintenir la place de la France au sommet de la hiérarchie mondiale.” Un cap partagé et porté par le manager de l'équipe tricolore, Jérémy Flores : “L'absence de quotas pour les JO ne signifie pas absence d'ambition”, insiste le champion français. “On a à cœur de toujours bien représenter notre pays et on veut toujours gagner. On connaît très bien le Salvador. On se prépare au mieux en insufflant cet état d'esprit d'équipe qui nous anime et nous réussit bien depuis plusieurs années. Ça va être une nouvelle – et belle – expérience.”

